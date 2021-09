Kimi Räikkönen is positief getest op het coronavirus en mist daarom de Grand Prix van Nederland. De Fin was vrijdag wel gewoon aanwezig en reed mee in de vrije trainingen, maar moet de rest van het raceweekend missen. Robert Kubica, de reservecoureur van Alfa Romeo, zal de Fin vervangen.

Kimi Räikkönen was vrijdag gewoon aanwezig in de paddock en nam deel aan de twee vrije trainingen. Hij kwam daarbij tot de dertiende en zestiende tijd. De Fin is vanochtend positief getest op het coronavirus en mag daarom de paddock niet betreden. Alfa Romeo zal daarom een beroep doen op Robert Kubica, de reservecoureur van het team.

“Na de meest recente testronde voorafgaand aan de Dutch GP is Kimi Räikkönen positief getest op het coronavirus”, laat het team in een verklaring weten. “Kimi vertoont geen symptomen en is in een goed humeur. Hij is meteen in isolatie gegaan in zijn hotel. Het team wenst Kimi een spoedig herstel.” Het is nog maar de vraag of Räikkönen volgende week aan de start kan verschijnen van de Grand Prix van Italië. Volgens de regels moet Räikkönen in quarantaine en moet hij een negatieve coronatest kunnen overleggen voordat hij mag terugkeren.

Lees ook: Tijdschema GP Nederland: Alle sessies op Zandvoort op een rij

“Reservecoureur Robert Kubica zal dit weekend deelnemen aan de Dutch GP”, voegde het team later toe. Hij zal met startnummer 88 de positief geteste Räikkönen vervangen. Kubica was al aanwezig in Nederland voor het geval dat hij zou moeten invallen. Het is voor het eerst sinds Abu Dhabi 2019 dat de Pool zal deelnemen aan een Formule 1-race.

De Formule 1 heeft in een verklaring laten weten dat er al contactonderzoek is gedaan. “De procedures van de FIA en de Formule 1 zorgen ervoor dat er geen bredere impact is op de Nederlandse Grand Prix.”

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!