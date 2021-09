Valtteri Bottas heeft de snelste tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Rusland. De Mercedes-coureur was twee tienden sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton en Red Bull-rijder Max Verstappen.

Het is al vroeg druk op de baan. Terwijl er voor morgen veel en hevige regenbuien worden voorspeld, ziet het ernaar uit dat het zondag tijdens de race droog gaat blijven. Alle voorbereidingstijd op de slicks is dus welkom.

Valtteri Bottas windt er geen doekjes om op zijn geliefde Sochi Autodrom. Op de hardste banden duikt hij bijna drie tienden onder de op de zachtste banden genoteerde tijd van Charles Leclerc. Lewis Hamilton is maar een paar honderdsten sneller dan de Ferrari-coureur.

Verstappen is niet helemaal tevreden over de energieregeneratie van zijn Honda-motor, maar rijdt desondanks de snelste tijd, weliswaar op de zachte banden. Bottas herovert op die compound de koppositie, met meer dan een seconde verschil. Hamilton sluit op twee tienden aan. Charles Leclerc komt met zijn nieuwe Ferrari-motor tussen de Mercedessen en Verstappen in. De Nederlander klimt mede dankzij een snelle middelste sector in de slotfase weer op naar de derde plaats, op een kwart tel van Bottas.

Verstappen hangt sowieso een gridstraf van drie plaatsen boven het hoofd vanwege de botsing met Lewis Hamilton in Monza. Mogelijk kiest hij ervoor om zijn motor te wisselen en dus, net als Leclerc, helemaal achteraan te moeten starten. Zijn focus in de trainingen zal dan liggen op de raceafstelling en niet op de kwalificatie.

