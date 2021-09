“Het is eigenlijk allemaal hetzelfde: je hebt een auto, stapt in en drukt op het gaspedaal.” Voor Max Verstappen is vechten om de Formule 1-titel niet anders dan ‘gewoon’ een race rijden, of dat nou nu op het hoogste podium is of zoals vroeger in de karts.

Alle poespas en poeha om het titelgevecht annex prestigeduel met rivaal Lewis Hamilton, zo maakte Verstappen donderdagmiddag in de FIA-persconferentie al duidelijk, is niet aan hem besteed. Hij maakt zich er in elk geval niet druk om, verliest er geen slaap door en laat het allemaal maar langs zich heen gaan. Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, of is het echt zo makkelijk? “Voor mij wel”, grijnst Verstappen in een vervolggesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Al die verhalen over een machtswissel in de Formule 1, over of dit een historische rivaliteit is en de Britse pers die de druk probeert op te bouwen door de kant van Hamilton te kiezen: Verstappen weet ook wel dat het er bij hoort. “Maar ik hou me er niet mee bezig. Iedereen heeft een mening, maar ik concentreer me op mezelf en het werken met het team”, zegt Verstappen.

“Kinderspel”, noemt hij het zelfs, het omgaan met alles wat er bij de titelstrijd komt kijken. “Ik heb wel eerder dingen in het leven meegemaakt zodat ik hier niet heel erg van onder de indruk ben.” Wat die dingen zijn – en over iets is dat hem wel nerveus maakt – daar wil Verstappen niet op in gaan.”Dat heeft niks met racen te maken. Daar hoeven we het nu niet over te hebben.”

Gas geven

Om het dan maar over racen te hebben: dat blijft de basis van deze titelstrijd – en blijft in de basis hetzelfde. “Het is eigenlijk allemaal hetzelfde: je hebt een auto, stapt in en drukt op het gaspedaal. Hoeveel mensen erover schrijven, maakt niet uit.” Oké, in zijn karttijd schreven er dus minder mensen over. “Verder waren die kartrivaliteiten echter een beetje hetzelfde. Soms misschien zelfs wat feller, omdat je in karts met de wielen tegen elkaar kan rijden.”

Tegen elkaar aan rijden deden Hamilton en Verstappen ook dit seizoen echter al een paar keer met Formule 1-auto’s. Zowel in Silverstone als op Monza liep dat zoals bekend niet goed af. Het zijn dit soort botsingen die dan voor de dramatische beelden bij een Formule 1-rivaliteit, ervoor zorgen dat de vergelijking met een strijd als die tussen Senna en Prost, Schumacher en Hill of Hamilton en Rosberg wordt gemaakt.

Het zijn stuk voor stuk historische Formule 1-gevechten, maar een favoriet daar tussen, heeft Verstappen niet echt. De vergelijking met het verleden, heeft voor hem ook geen zin. “Je kan het ook niet vergelijken.” Het is nog zo’n element van de titelstrijd waar Verstappen niet mee bezig is. Het gaat hem alleen om het racen, en winnen op de baan. Zijn relatie met Hamilton is voor hem ook niet veranderd. “We respecteren elkaars prestaties.” En dat Hamilton dan af en toe een steekje probeert uit te delen? “Daar hou ik me ook niet mee bezig. Iedereen mag zeggen wat ie wil.”

