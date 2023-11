De wat minder doorgewinterde Formule 1-fan zal misschien vreemd hebben opgekeken bij het zien van de eerste vrije training in Abu Dhabi. Maar liefst de helft van het veld is namelijk gevuld met rookies. Ook Max Verstappen moet zijn stoeltje afstaan en zit tijdens de sessie aan de pitmuur van Red Bull.

Jake Dennis en Isack Hadjar nemen plaats in de wagens van Red Bull, Frederik Vesti zien we in de Mercedes van Lewis Hamilton en Robert Shwartzman rijdt zijn rondjes in de Ferrari van Charles Leclerc. De andere rookies zijn Pato O’Ward (McLaren), Felipe Drugovich (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine), Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Oliver Bearman (Haas) en Zak O’Sullivan (Williams).

Door het oog van de naald in Abu Dhabi

In de rustig verlopen training is er wel nog even spannend moment op de baan tussen Jack Doohan en Logan Sargeant. Terwijl Doohan volgas zijn ronde rijdt, besluit Sargeant van zijn lijn af te wijken om de pitstaat in te rijden. De testcoureur van Alpine weet ternauwernood een ongeluk te voorkomen en roept duidelijk geschrokken over de boordradio dat dit bijna de grootste crash uit zijn carrière is. Sargeant verontschuldigt zich, maar de stewards gaan het incident nog nader bekijken na de training.

In de veredelde testsessie rijdt George Russell naar de snelste tijd, gevolgd door Drugovich en Daniel Ricciardo. Vanmiddag om 14.00 uur volgt de tweede vrije training in Abu Dhabi.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi