Het Formule 1-seizoen 2025 is opnieuw begonnen. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië heeft Lando Norris in zijn McLaren vrijdag de snelste tijd genoteerd. Ook Max Verstappen komt goed voor de dag. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull sluit een voor hem probleemloze sessie af met de vijfde tijd. VT1 wordt tweemaal onderbroken door een rode vlag, éénmaal vanwege een stevige crash van rookie Oliver Bearman.

Plankenkoorts lijkt Verstappens nieuwe teamgenoot Liam Lawson parten te spelen. Al in de eerste minuten van de eerste vrije training, afgewerkt onder warme omstandigheden, schampt hij met zijn bolide lichtjes de muur om vervolgens te wijd over de kerbs te gaan. De Nieuw-Zeelander komt met de schrik vrij. Dat geldt overigens ook voor Ferrari-troef Lewis Hamilton die in zijn outlap even blokkeert.

Na een dikke twintig minuten komt de eerste rode vlag van 2025 tevoorschijn. Niet vanwege een crash, maar vanwege teveel gravel op de baan in bocht 6. Na een korte schoonmaak wordt de sessie al snel hervat, waarna Verstappen op softs de snelste tijd noteert (1.17,696), voor Mercedes-coureur George Russell, ook op softs (1.17,716). Niet veel later wordt Verstappen afgelost door opvallend genoeg Carlos Sainz, die in zijn Williams het snelste rondje aflegt in 1.17,401.

Crash Oliver Bearman

Met nog zo’n twintig minuten op de klok wordt de sessie opnieuw gestaakt, ditmaal wel vanwege een crash. Die twijfelachtige eer valt ten beurt aan de Britse rookie Oliver Bearman. In zijn Haas belandt hij na de snelle chicane in de bochten 9 en 10 in het grind en vervolgens stevig tegen de muur. Zijn deelname aan VT2 is vanwege de opgelopen schade aan zijn Haas even onder voorbehoud. De coureur zelf is ongedeerd.

In de slotseconden van VT1 ontsnapt George Russell nog, nadat hij de controle over zijn Mercedes even kwijt is. Hij komt vlak voor de muur echter tot stilstand. Het is het laatste incident van de vermakelijke sessie. Carlos Sainz zorgt voor lachende gezichten in de Williams-garage, ondanks het feit dat Lando Norris hem op de valreep nog berooft van de snelste tijd. De McLaren-troef komt tot 1.17,252.

Max Verstappen besluit de sessie in zijn RB21 met de vijfde tijd (1.17,696), achter respectievelijk Norris, Sainz, Charles Leclerc en Oscar Piastri.

De tijdenlijst wordt afgesloten door de twee Haas-coureurs, respectievelijk Esteban Ocon en de gecrashte Oliver Bearman. VT2 staat vrijdagochtend om 06.00 uur op het programma.

Uitslagen

