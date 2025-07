Oscar Piastri heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van België als snelste afgesloten. Max Verstappen rijdt zijn Red Bull, die is voorzien van de nodige upgrades, naar de tweede plek en houdt Lando Norris achter zich. Is dit een voorbode voor een spannend sprintweekend?

Terwijl de dikke mist is opgetrokken in Spa en het zonnetje zo nu en dan lekker doorbreekt, maken de twintig coureurs zich op voor de eerste en enige vrije training op het geliefde circuit in de Ardennen. Vanwege het sprintweekend staat de volgende sessie in het teken van de kwalificatie van de sprintrace, dus het is een belangrijke training.

Juist nu wil je geen problemen ondervinden zodat je de beoogde setup nog even goed kunt testen en waar nodig aanpassen. Die vlieger gaat niet op voor Carlos Sainz in de openingsfase van de sessie. Er is wat mis met het brandstofsysteem van zijn Williams en de Spanjaard krijgt te horen dat hij langzaam naar de pits moet terugkeren.

Iemand die niet in een slakkentempo over de baan raast, is ene Max Verstappen. De Red Bull-coureur is gek op deze baan en zet direct de toon op het Belgische asfaltlint. Het grote upgradepakket, bestaande uit onder andere een nieuwe voorvleugel, lijkt een stap in de goede richting te zijn. Verstappen moet het dit weekend overigens wederom zonder zijn vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase doen, die de race mist vanwege privéomstandigheden.

Naast Red Bull heeft ook Ferrari een groot upgradepakket meegenomen naar Spa waarbij de achterwielophanging flink onder handen is genomen. Dit kan goed uitpakken, maar brengt ook een risico met zich mee gezien er maar één vrije training is om dit te testen. Met nog een half uur te gaan, staat Charles Leclerc in ieder geval bovenaan de tijdenlijst en dat is bemoedigend voor de Italiaanse renstal.

In de slotfase laten de meeste coureurs nog even de zachte band eronder schroeven om een kwalificatierun na te bootsen. Lance Stroll klokt direct de snelste tijd, maar wordt al snel met bijna een seconde om de oren gereden door Oscar Piastri. Verstappen moet een vier tienden toegeven op de McLaren-coureur en wordt tweede, net voor Lando Norris. De toon is gezet voor een spannend sprintweekend in de Ardennen!

De sprintkwalificatie begint vandaag om 16.30 uur Nederlandse tijd.

