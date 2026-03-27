De eerste kennismaking van de nieuwe F1-auto’s met het circuit van Suzuka heeft geen verrassing opgeleverd. VT1, de eerste vrije training voor de GP van Japan, werd vrijdagochtend vroeg afgesloten met twee Mercedessen bovenaan de tijdenlijst. George Russell was de snelste, voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen noteerde uiteindelijk de zevende tijd, uiteraard voor wat het waard is.

De sessie op Suzuka begint met een virtual safety car-situatie, omdat de Audi van Gabriel Bortoleto bij de uitgang van de pitstraat stilvalt. Het euvel is gelukkig snel verholpen zodat de voorbereiding voor de coureurs op de GP van Japan daadwerkelijk kan beginnen. Overigens ontbreekt Fernando Alonso op de eerste afspraak. De Spanjaard van Aston Martin is vanwege de geboorte van zijn eerste kind later gearriveerd in Japan en wordt bij VT1 nog vervangen door de Amerikaanse reservecoureur Jak Crawford.

Problemen voor Norris

Lando Norris begint later aan VT1. Zijn McLaren staat tot ver in de sessie in de garage, terwijl er door de monteurs driftig aan de bolide wordt gesleuteld. Na 23 minuten rijdt de regerend wereldkampioen alsnog naar buiten. Op dat moment wordt de tijdenlijst aangevoerd door Ferrari-coureur Charles Leclerc, voor respectievelijk de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli die even later – op softs – de pikorde herstellen. Russell, de winnaar van de openingsrace in Australië, komt tot 1.31,666, Antonelli, de winnaar van de Chinese GP, geeft slechts 0,026 toe. Lando Norris geeft na een uurtje slechts 0,132 toe en is daarmee ‘best of the rest’.

Max Verstappen klaagt over de boordradio over zijn remmen en worstelt zichtbaar met de balans van zijn Red Bull. Het team test onder andere met een andere voorvleugel. Verstappen sluit de sessie af met de zevende tijd (1.32,437). Beide Aston Martins (van Lance Stroll en Jak Crawford) sluiten de rij, op ruim vier (!) seconden van WK-leider George Russell.

Ernstige incidenten doen zich niet voor, al toucheert Alexander Albon met zijn Williams wel stevig de muur na een uitstapje door het grind. In de slotfase komt hij ook nog eens onzacht in aanraking met Sergio Pérez, waarna de Brit met schade de pits opzoekt.

Top-10: Russell, Antonelli, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Lawson, Ocon, Lindblad.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Japan

