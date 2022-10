Carlos Sainz heeft het raceweekend in Mexico als snelste geopend. De Spaanse Ferrari-coureur was met een rondetijd van 1:20.707 nipt sneller dan teamgenoot Charles Leclerc. Max Verstappen noteerde de vierde tijd, teamgenoot Sergio Pérez reed dezelfde rondetijd maar eindigde als derde.

Het was op het stoffige Autódromo Hermanos Rodríguez glibberen en glijden geblazen, zoals ook Max Verstappen ondervond. De tweevoudig Red Bull-coureur kon niet voorkomen dat hij in bocht 8 spinde. “Het is ongelofelijk, ik kon niet eens corrigeren. Er is weinig grip”, aldus Verstappen op de boordradio. Geen vlekkeloze sessie voor de Nederlander dus, die als vierde eindigde. Dat deed hij overigens met dezelfde rondetijd als Sergio Pérez, die derde werd: 1:20.827.

Vooraan waren het beide Ferrari’s die op de zachte band het snelste waren. Carlos Sainz, die 24 ronden reed in deze sessie, noteerde een 1:20.707. Teamgenoot Charles Leclerc kwam 46 duizendsten van een seconde tekort voor de snelste tijd. Ook achter de Ferrari’s en de Red Bulls waren de verschillen klein. Lewis Hamilton werd vijfde op anderhalve tiende, Fernando Alonso zesde op twee tienden.

In deze sessie kwamen ook weer genoeg ‘nieuwe’ namen voor. Nyck de Vries (Mercedes), Pietro Fittipaldi (Haas), Liam Lawson (AlphaTauri), Jack Doohan (Alpine) en Logan Sargeant (Williams) stapten allen in zodat de teams kunnen voldoen aan de regel die het verplicht stelt minstens twee keer per seizoen een rookie in de auto te zetten voor een vrije training.

Voor Doohan (motorproblemen), Fittipaldi (motorproblemen) en Lawson (remproblemen) was het een sessie om te vergeten. De Vries bedankte Mercedes voor de afgelopen jaren en sloot zijn tijd bij het team af met de achttiende tijd.