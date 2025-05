Velen riepen dat de rangorde dit weekend op zijn kop zou worden gezet vanwege het nieuwe reglement rondom de flexibele voorvleugels. Op basis van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje blijkt dat er tot op heden niet veel is veranderd: McLaren deelt nog steeds de lakens uit.

Omdat de teams dit raceweekend met aangepaste voorvleugels rijden, kiest er een aantal voor om tijdens de eerste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya met flowvis en aeroracks de baan op te gaan. Rob Marshall, de technisch directeur van McLaren, beweert overigens tegenover F1TV dat het aangepaste reglement geen invloed zal hebben op de prestaties van de McLaren.

De grote afwezigen in deze eerste sessie zijn Alex Albon en Esteban Ocon. Zij staan respectievelijk hun Williams en Haas af aan Formule 2-coureurs Victor Martins en Ryo Hirakawa. Laatstgenoemde belandt nog even in de grindbak, maar kan gelukkig zijn weg vervolgen.

Vrijwel alle coureurs trappen af op de harde band en in het eerste half uur van deze training gaat Lando Norris aan kop, gevolgd door lokale held Fernando Alonso en Max Verstappen. Wanneer de zachte band eronder wordt geschroefd, zet de regerend wereldkampioen de rapste tijd neer. Wel heeft hij twee hijgende Ferrari’s in zijn nek. Dan blijkt, helaas voor sommige fans, de voorspelling van Marshall uit te komen. Norris duikt ruim drie tienden onder de tijd van de Nederlander. Is dit een voorbode voor de rest van het weekend en wellicht de rest van het seizoen?

Uitslag eerste vrije training GP Spanje

