Lewis Hamilton is het weekend van de Grand Prix van Italië goed begonnen. De wereldkampioen leidde de dans in de eerste zeer belangrijke vrije training voor kampioenschapsconcurrent Max Verstappen en Valtteri Bottas.

Het belang van de eerste sessie was meteen duidelijk. Met het oog op de kwalificatie later vandaag wilden teams zoveel mogelijk data verzamelen om straks de auto optimaal te kunnen afstellen, het was dan ook de gehele sessie druk op de baan. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas legden bijvoorbeeld ieder bijna een halve raceafstand af. De eerste 40 minuten werd gebruikt om de juiste balans te zoeken, in de laatste 20 minuten werden de kwalificatiesimulaties gereden.

Max Verstappen klaagde over een gebrek aan grip in de eerste chicance. Bij die chicane, de eerste Variante, remmen de coureurs van ruim 330 kilometer per uur af naar zo’n 50-60 kilometer. Daar werd dan ook het nodige afgetast en veel verremd. Het is een bocht die het rondje straks tijdens de kwalificatie kan maken of kraken. Met nog 20 minuten was het zaak om de bevindingen uit te proberen in de kwalificatiesimulaties.

Foto: BSR Agency

Daarin oogde Mercedes het meest stabiel, Hamilton en Bottas lieten de rode softs ongemoeid maar waren op mediums alsnog erg snel. Bottas kwam dan nog 73 duizendsten tekort op Verstappen maar Hamilton was bijna een halve seconde sneller. Zoals verwacht is ook McLaren sterk op de hogesnelheidsbaan al was dat in de eindklassering niet terug te zien: Lando Norris en Daniel Ricciardo stonden korstondig in de top-5 maar zagen hun tijden geschrapt worden wegens track limits in de Parabolica. De handhaving daar zal ook zeker nog een factor zijn tijdens de kwalificatie.

Thuisrijders Carlos Sainz en Charles Leclerc lijken vooralsnog veroordeeld tot een bijrol. Zij waren terug te vinden op de 7e en 11e plek. Aan het einde van de sessie kreeg de kijker nog een voorproefje van wat vanavond mogelijk nog kan gebeuren. Niemand wil als eerste zijn rondje beginnen op Monza, de laatste loopt het gevaar de deadline mis te lopen. Het leverde aan het einde van de vrije training al een nerveus tafereel op, meer van dat dus mogelijk in de kwalificatie straks om 18.00 uur.

