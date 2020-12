VT1: Verstappen leidt de dans in Abu Dhabi, Schumacher debuteert met 18e tijd

Max Verstappen heeft een weinig verheffende eerste vrije training als snelste afgesloten. Hij was met een 1.37.378 uiteindelijk 34 duizendsten sneller dan Valtteri Bottas. Lewis Hamilton nam ook weer plaats achter het stuur, hij stond uiteindelijk vijfde op de tijdenlijst.

De eerste sessie op het Yas Marina Circuit is elk jaar een moetje. De omstandigheden zijn niet representatief voor de rest van het weekend, in tegenstelling tot de kwalificatie en de race wordt er namelijk in het middaguur gereden. Teams maakten vanochtend vooral van de gelegenheid gebruik om te testen, Vettel reed bijvoorbeeld lange tijd met het zogenaamde wasrek rond.

Vele auto’s werden ingesmeerd met flowvis, de vloeistof om luchtstromen in kaart te brengen. Red Bull leek bezig te zijn met een vloerexperiment, dit met het oog op volgend jaar als de oppervlakte van de vloeren wordt ingeperkt. Problemen waren er voor Daniel Ricciardo, de Australiër moest zijn Renault al na drie ronden aan de kant zetten door een probleem met de brandstoftoevoer. Alex Albon maakte nog een schuivertje zonder gevolgen, Hamilton had te maken met een probleem aan zijn remmen.

Er was ook nog een debutant op de baan, Mick Schumacher maakte dan eindelijk zijn eerste officiële F1-meters. De Duitser heeft al menig test gereden voor Ferrari maar was nog niet tijdens een raceweekend in actie gekomen. Dat had op de Nürburgring moeten gebeuren maar toen werd de eerste vrije training afgelast wegens mist. Vandaag mocht Schumi junior dus wel de baan op, hij kwam in zijn Haas niet verder dan een 18e plek.