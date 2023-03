Een fikse regenbui verstoorde de tweede vrije training in Australië waardoor Fernando Alonso als snelste de sessie heeft afgesloten. Charles Leclerc en Max Verstappen complementeerden de top 3.

Het begin van de tweede vrije training stond vooral in het teken van kleine uitstapjes en geklaag over de boordradio. Menig coureur moest namelijk een snelle ronde afbreken vanwege de drukte op de baan. Na zo’n 15 minuten kwamen daar de eerste druppels uit de lucht. De regenbui wilde niet echt doorzetten, maar vijf minuten later werd het toch te nat en dook iedereen de pits in. Alonso had op dat moment de snelste tijd in handen, gevolgd door Leclerc en Verstappen.

Na een kwartier van stilte op de baan, besloten George Russell en de Ferrari-coureurs toch weer naar buiten te gaan om een poging te wagen op de slicks. Na wat glibberen en glijden werd dit door de heren al snel gestaakt. Een aantal coureurs, waaronder Ocon, Gasly, Hamilton en Verstappen besloten daarom op de intermediates een verkenningsronde te rijden.

Vervolgens hield het op met zachtjes regenen en zouden de tijden niet meer verbeterd worden. Gelukkig voor de fans langs de baan en de kijkers thuis was er nog genoeg actie op de baan. De rijders wilden toch graag even het gevoel op de natte baan ervaren, mocht er in de komende dagen nog bui vallen. Voor de monteurs altijd een spannend moment, maar gelukkig voor hen hield iedereen alles heel.

Uitslagen GP Australië 2023 - 2e Vrije Training