In de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië heeft Charles Leclerc de snelste tijd neergezet. De Monegask wordt op de hielen gevolgd door het duo van McLaren. Red Bull komt minder sterk voor de dag. Max Verstappen geeft liefst zes tiende toe op de tijd van Leclerc en noteert de zevende tijd, Liam Lawson komt niet verder dan P17.

Onder zonnige omstandigheden verlaten aan het begin van de sessie bijna alle coureurs de pitbox. Alleen Oliver Bearman staat nog naast zijn Haas omdat de monteurs nog druk aan het sleutelen zijn aan zijn gehavende bolide. De rookie maakte een behoorlijke klapper tijdens de eerste sessie vandaag.

Opvallend is dat elk team kiest voor de mediumband, op Mercedes na. De Duitse renstal prefereert de harde band in de openingsfase van deze training. George Russell noteert daar overigens wel de tweede tijd mee. Alleen Carlos Sainz is hem te snel af in de Williams. Net als in de eerste vrije training vandaag zit de Spanjaard er weer goed bij.

Na een minuut of twaalf schiet Nico Hülkenberg door het grind en laat een behoorlijke stofwolk achter op het circuit. Ook Pierre Gasly maakt een uitstapje in de grindbak, maar kan evenals de Duitser zijn weg gewoon vervolgen. Wel laat Hülkenberg voor de zekerheid zijn auto even nalopen in de garage van Stake F1 op eventuele opgelopen schade.

Ferrari en McLaren snel

Met nog een minuut op 40 op de klok, geven de Ferrari-coureurs wat serieuzer gas en leggen zij beslag op de snelste tijd. Al moet Lewis Hamilton wel vier tienden toegeven op zijn nieuwe teamgenoot.

Na een korte onderbreking schroeven de teams de zachte band onder de bolides om de kwalificatie van morgen te simuleren. Met name Ferrari en McLaren ogen sterk, Red Bull en Mercedes vallen wat tegen. Charles Leclerc noteert de snelste tijd, gevolgd door Oscar Piastri en Lando Norris. Ook de beide Racing Bulls staan in de top zes, vóór Verstappen.

Natuurlijk gaat het nog steeds om een training en laat Red Bull misschien niet het achterste van de tong zien. Mochten er wel problemen zijn en de RB21 nog niet optimaal te presteren, dan moeten Verstappen en Lawson misschien maar hopen dat de regen op zondag doorzet in Melbourne.

