McLaren laat zien waarom zij de torenhoge favoriet zijn voor dit weekend. Ruim een halve seconde moet de rest van het veld toegeven op Oscar Piastri en Lando Norris. Max Verstappen komt niet verder dan P7, achter Isack Hadjar van Racing Bulls.

Terwijl de zon langzaam ondergaat in het snikhete Bahrein, nemen de grote namen weer plaats achter het stuur. Dit omdat coureurs als Max Verstappen, Fernando Alonso en Charles Leclerc hun zitje hadden afgestaan aan rookies in de eerste vrije training. Verstappen begint direct op de zachte band, maar klaagt al snel over het onrustige gedrag van de RB21.

Dan volgt er een spannend moment voor Alonso omdat het stuur los komt van zijn Aston Martin. Hij krijgt hem weer vast en snelt terug naar de pitstraat. Verder is het opvallend dat Lewis Hamilton, op de mediumband, de snelste tijd noteert. Wanneer het echt donker wordt en de temperatuur zakt, wordt de baan ook steeds sneller. De een na de andere coureur zet de snelste tijd neer. Maar dan gaan de coureurs van McLaren er even goed voor zitten en laten de rest van het veld ruim een halve seconde achter zich.

Deze sessie in Bahrein is extra belangrijk omdat deze net als de kwalificatie en (deels) de race in het donker wordt verreden. In de laatste fase van de training rijden de coureurs de gebruikelijke lange runs met veel brandstof aan boord om de bandenslijtage te simuleren ter voorbereiding op de race.

Oscar Piastri sluit de sessie als snelste af, gevolgd door Lando Norris en George Russell. En zoals wel vaker op de vrijdag komt Red Bull snelheid tekort. Verstappen komt niet verder dan P7 en moet zelfs Isack Hadjar voor zich dulden. Yuki Tsunoda blijft steken op P18, niet significant beter dan we tijdens de eerste races dit jaar zagen van Liam Lawson.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.