Esteban Ocon heeft de tweede en laatste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië als snelste afgesloten. De coureurs richtten zich in deze sessie vooral op de lange runs om de juiste bandencompound te selecteren voor de sprintrace.

Die sprintrace, met Kevin Magnussen als polesitter, wordt om 20:30 uur Nederlandse tijd over een afstand van 100 kilometer, in dit geval 24 ronden, verreden op het Autódromo José Carlos Pace.

Esteban Ocon sloot de sessie als snelste af met een rondetijd van 1:14.604, maar de focus lag vooral op het tempo in de langere runs. De zachte banden leken lang mee te kunnen gaan, zoals bleek uit de constante rondetijden die te zien waren bij Red Bull, Ferrari en Mercedes. Sergio Pérez kwam op de zachte band tot de tweede tijd, George Russell noteerde de derde tijd.

Max Verstappen kwam op een halve seconde op de vijfde plek terecht. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc eindigden met de elfde en dertiende plek buiten de top-tien, al is dat niet geheel representatief voor hun tempo in de lange runs.

Voor Williams-junior Logan Sargeant was het een vruchtbare sessie. De Amerikaan, die het zitje naast Alexander Albon beloofd heeft gekregen mits hij genoeg superlicentiepunten verzamelt, reed in totaal 28 ronden. Dat levert hem een extra superlicentiepunt op omdat hij over de 100 kilometer is gegaan.