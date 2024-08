Lewis Hamilton heeft de snelste tijd geklokt bij de tweede vrije training van de Italiaanse GP. Lando Norris finisht op drieduizendste als tweede, Max Verstappen als veertiende. De wereldkampioen slaagt er net als Red Bull-collega Sergio Pérez niet in een vlekkeloze kwalificatieronde af te leveren.

De tweede vrije training op Monza’s hogesnelheidscircuit gaat in de verzengende hitte (33.8 graden, asfalttemperatuur 47.7) van start zonder George Russell. De Brit volgt de opening van de sessie samen met Mercedes’ teambaas Toto Wolff voor een tv-scherm. De W15 die hij in de eerste training moest afstaan aan Kimi Antonelli staat nog in de garage voor werkzaamheden, omdat de Italiaanse tiener de auto hardhandig in de bandenstapel parkeerde. Hoewel Wolff Antonelli, die morgen wordt aangekondigd als Mercedes’ tweede coureur voor 2025, niets kwalijk neemt, zal Russell de smoor in hebben.

Een deurtje verder is er bij Red Bull ook opvallend veel bedrijvigheid in de box van Sergio Pérez. De Mexicaan mist kostbare trainingstijd vanwege een technisch probleem aan de RB20. Pérez ziet Charles Leclerc de Italiaanse fans in vervoering brengen, nadat hij de snelste rondetijd heeft genoteerd. Voor Ferrari staat er in Monza bij de belangrijkste race van het jaar veel op het spel: de renstal heeft de SF-24 met een nieuwe vloer, diffuser en enginecover een flinke opknapbeurt gegeven.

Na ruim twintig minuten uur is Russells auto tot zijn grote opluchting opgelapt en zijn de problemen bij Pérez ook verholpen. Lando Norris heeft ondertussen de snelste tijd op de zachtste band neergezet, een fractie voor teamgenoot Oscar Piastri. Lewis Hamilton verbetert Norris’ tijd op zijn beurt met miniem verschil (0.003), waarna de sessie wordt stilgelegd. Kevin Magnussen, na VT1 beboet met €7500 voor het hinderen van Carlos Sainz, gaat er in Lesmo 2 vanaf. Einde oefening voor hem.

De crash en het afvoeren van Magnussens bolide betekent net als in VT1 een hinderlijke onderbreking voor rijders en engineers, al blijft de tijdschade beperkt tot tien minuten. Het zorgt in de slotfase wel voor veel verkeer op de baan om longruns op de mediumband te simuleren. McLaren noteert daarin de beste tijden, Ferrari en Verstappen zitten er niet ver vandaan. Voor Red Bull is de training er eentje met de nodige vraagtekens: zowel Verstappen als Pérez slaagt er niet in een vlekkeloze kwalificatieronde af te leveren.

