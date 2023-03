Max Verstappen prijkte vrijdag in Saoedi-Arabië ook na de tweede vrije training bovenaan de tijdenlijst. Dat is belangrijk, want van de drie vrije trainingen in Jeddah is de tweede de enige die onder dezelfde omstandigheden wordt verreden als de kwalificatie en de race.

De conclusie na de eerste dag van het weekend is dat Verstappen zoals verwacht de te kloppen man is Saoedi-Arabië. Net als bij de openingsrace in Bahrein zal de tweevoudig wereldkampioen in de kwalificatie en de race vermoedelijk vooral tegenstand ondervinden van teamgenoot Sergio Pérez, terwijl Fernando Alonso opnieuw indruk maakte in de Aston Martin. Grootste tegenvaller was Ferrari, van wie op het hogesnelheidscircuit op voorhand veel werd verwacht.

VIDEO: Red Bull ook indrukwekkend in tweede vrije training

Nadat Verstappen de eerste vrije training al afsloot al snelste, toonde hij zich met een tijd van 1.29,603 ook in de tweede sessie de rapste. Ondanks wat problemen met het terugschakelen was hij sneller dan Alonso (1.29,811) en Pérez (1.29,902). Esteban Ocon (Alpine) en George Russell (Mercedes) completeerden de top-vijf met een achterstand van iets meer dan vier tienden van een seconde.

De Vries zeventiende

Nyck de Vries eindigde in de AlphaTauri als zeventiende, op 1,3 seconden van Verstappen. De coureur uit Sneek was daarnaast anderhalve tiende langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Die eindigde als dertiende.

In het eerste kwartier demonstreerden Verstappen en Pérez al meteen de snelheid van de Red Bull. Alonso volgde als best of the rest, met vlak achter hem de Alpine-auto’s van Gasly en Ocon. Alex Albon maakte in de subtop op die band ook indruk, al is de Williams op dit snelle circuit naar verwachting sowieso een outsider.

De Vries startte de sessie op de harde band. Van alle coureurs die dat in de middenmoot deden, was hij lange tijd de snelste. Net als alle anderen switchte hij later in de sessie naar de zachte band. Daarmee eindigde hij dus achterin de middenmoot, terwijl Verstappen vooraan juist liet zien waarom een tweede opeenvolgende overwinning alleszins reëel is.

Tegenvallend was het optreden van Ferrari. De Italiaanse renstal beschikt over topsnelheid en zou naar verwachting daarmee een rol van betekenis kunnen spelen in Jeddah. Dat pakte anders uit in de tweede vrije training. Charles Leclerc, al zeker van een gridstraf van tien plaatsen, en Carlos Sainz hadden veel problemen met de grip en kwamen niet verder dan een negende en tiende plaats.

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van Saoedi-Arabië:

