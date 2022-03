Met de snelste tijd en een beschadigde auto vestigt Charles Leclerc in de tweede trainingssessie van de Saoedi-Arabische GP alle aandacht op zich. Hij is een fractie sneller dan Max Verstappen. Maar het gespreksthema in Jeddah is de raketaanslag eerder in de avond op zo’n twintig kilometer van het circuit.

De uitkomst van de tweede trainingssessie is op een winderige avond op het Jeddah Corniche Circuit bijzaak. Het gaat in het rennerskwartier vooral over de raketaanval vanuit buurland Jemen, die een faciliteit van staatsoliebedrijf Aramco ruim een uur eerder in een vlammenzee heeft veranderd. Boven de Saoedische metropool zijn ook tijdens VT2 enorme rookwolken zichtbaar, het vliegverkeer wordt ervoor platgelegd.

De aanslag zorgt voor de nodige commotie en angst. Jacques Villeneuve, columnist van FORMULE 1 Magazine en net gearriveerd in Jeddah, is zich rot geschrokken. “Dit is iets waar de Formule 1 niet lichtzinnig over kan en mag doen”, stelt de Canadese oud-wereldkampioen. Voor aanvang van de tweede training worden coureurs en teambazen door FOM-topman Stefano Domenicali ingelicht en bijgepraat over de crisissituatie. Het leidt tot een kwartier vertraging van de de geplande starttijd, maar niet tot uit- of afstel. Via een perscommunique stelt de rechtenhouder dat de veiligheid volgens lokale autoriteiten niet in gevaar is en het weekend wordt afgewerkt volgens schema.

Beide Ferrari’s zetten op de mediumband aanvankelijk de toon met Charles Leclerc als snelste man voor Carlos Sainz. Max Verstappen verbetert Leclercs tijd op dezelfde bandensoort met tweeduizendste van een seconde. Net als in Bahrein dicteren Red Bull en Ferrari het tempo, Mercedes volgt op gepaste afstand. Hamilton klaagt andermaal over zijn stuiterauto, hij besluit zelfs zijn reservestoeltje te laten installeren die iets hoger op de poten staat.

De zevenvoudig wereldkampioen klokt uiteindelijk de vijfde tijd, Leclerc lost Verstappen op de zachtste band – net als in de middag – af als snelste man van de sessie. Toch eindigt zijn training in mineur. In de slotfase schampt Leclerc met de F1-75 de muur, waardoor hij zijn bolide hinkend naar de garage moet sturen. “Dit doet zijn zaak geen goed”, concludeert SkySports analist Johnny Herbert.

Uitslagen GP Saoedi-Arabië 2022 - 2e Vrije Training