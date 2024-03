Toevalstreffer of simpelweg een perfect geprepareerde auto voor de hogesnelheidsbaan in Jeddah? Fernando Alonso weet het antwoord over 48 uur. Maar de vooruitzichten lijken goed voor de veteraan die met een toptijd in de belangrijkste training de show steelt. Vóór George Russell en Max Verstappen.

Tien minuten later dan gepland, er moeten nog wat mogelijk loszittende schroeven van putdeksels in de pitstraat worden gecontroleerd, begint de belangrijkste training van het hele weekend. De tweede sessie is voor teams en coureurs het enige beschikbare uur de auto’s de auto optimaal te prepareren voor kwalificatie en race, die ook onder kunstlicht en in de avonduren worden afgewerkt. En dat is te merken. Vanaf het moment dat de lichten op groen gaan is het spitsuur op de hogesnelheidsbaan. Met enkele hachelijke momenten.

Na de eerste serie ronden staat er een oude bekende aan kop van de ranglijst. Maar het verschil tussen Max Verstappen en Fernando Alonso bedraagt slechts 0.017 seconde. Aston Martins AMR24 lijkt in handen van de Spaanse veteraan goed te gedijen op het lange, wulpse woestijnlint met 27 bochten. Logan Sargeant daarentegen ontsnapt ternauwernood aan een flinke crash wanneer hij in een vliegende ronde de langzaam rijdende Lewis Hamilton moet ontwijken. “Heel gevaarlijk”, concludeert ooggetuige Carlos Sainz.

Halverwege de sessie gaat de snelste (rode) band onder alle auto’s voor een kwalificatiesimulatie. Alonso zet daarin direct de toon. Hij duikt als eerste (en ook enige) van het veld in de 1.28. George Russell (tweede) en Verstappen (derde) komen nog het dichtst in de buurt, maar blijven op een ruime marge hangen. Een meevaller voor de Spanjaard, vorig jaar nog derde in Jeddah. Alonso zou de Arabische hoofdsponsor van zijn team weleens een heel aangenaam weekend kunnen bezorgen. De sterren lijken in de woestijn gunstig te staan. De openingsdag is in ieder geval veelbelovend.