Als de derde vrije training voor de Grand Prix van Bahrein iets zegt, is het dat de kwalificatie wel eens ongemeen spannend kan worden. Net als op vrijdag toonde Fernando Alonso zijn snelheid, hij bleek in de Aston Martin de rapste: 1.32,340. Max Verstappen gaf echter op plek twee maar vijf duizendste van een seconde toe. Nyck de Vries verging het minder goed, hij werd laatste.

In het warme Bahrein duurt het op deze zaterdagochtend even voordat de sessie op gang komt. Na een kwartier zijn er nog maar zeven coureurs die een tijd hebben neergezet. Lewis Hamilton is in zijn Mercedes op dat moment de snelste van het stel, voor Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc.

VIDEO: Verstappen tweede in niet geheel vlekkeloze derde vrije training

Waar de Italianen mogelijk verstoppertje spelen in aanloop naar kwalificatie en race, doet Aston Martin dat niet. Net als op vrijdag toont Alonso zijn snelheid door de tijd van Hamilton te verbeteren, teamgenoot Lance Stroll doet er met een kwartier te gaan een schepje bovenop. Verstappen heeft, net als teamgenoot Sergio Perez, op dat moment alleen nog maar op de harde band een tijd neergezet.

Aan het einde van de sessie, in de kwalificatie-simulatie, rijdt de Nederlander alsnog naar de eerste plaats. Lang kan hij er niet van genieten, Alonso troeft hem af met een miniem verschil van vijf duizendste van een seconde. Perez voegt zich bij het tweetal, zij het met meer achterstand dan Verstappen. De Mexicaan geeft een tiende toe op Alonso.

Het is en blijft de vraag in hoeverre Aston Martin al op de limiet rijdt, maar dat het team een serieuze uitdager is van Red Bull mag na anderhalve dag in Bahrein wel duidelijk zijn. Het belooft wat voor de strijd om pole later op de dag; komt de na de testdagen in Bahrein beoogde één-twee voor Red Bull er dan toch niet? Wordt het wellicht de eerst pole sinds bijna 4000 dagen (!) voor Alonso? Wordt vervolgd.

De Vries eindigt als laatste

Nyck de Vries sluit de derde vrije training uiteindelijk af twintigste en dus laatste. Net als vrijdag (zestiende en negentiende) kan hij weinig uitrichten met de AlphaTauri. Teamgenoot Yuki Tsunoda doet het met plek 16 niet veel beter in de laatste oefensessie van het raceweekend. De Vries zei vrijdag al dat de het circuit de auto niet ligt; al met al belooft het weinig goeds voor de kwalificatie later op de dag en de race op zondag.

Uitslag derde vrije training Grand Prix van Bahrein: