VT3: Bottas ook snelste in slottraining Portugal

Voor de derde training op rij heeft Valtteri Bottas de snelste tijd genoteerd. Het verschil met teamgenoot Lewis Hamilton is echter minimaal: 0,026 seconde. Ook Max Verstappen blijft in de buurt, hij sluit de sessie als derde af op anderhalve tiende van Bottas.

Hoewel er aardig wat tijd verloren ging in de tweede training gisteren, door een verplichte test met de prototypes van Pirelli en een paar rodevlagsituaties, gaat de derde sessie vrij rustig van start. De baan, nieuw op de Formule 1-kalender en onlangs voorzien van een verse asfaltlaag, biedt nog weinig grip. Dus kijkt iedereen naar elkaar om het ‘vuile’ werk op te knappen, oftewel de baan schoonvegen en inrijden.

Valtteri Bottas, die beide trainingen op vrijdag als snelste afsloot, zet de eerste tijd neer. Teamgenoot Lewis Hamilton zit zowel letterlijk als figuurlijk niet ver achter hem. Dat het slechts een voorzichtig begin is, onderstreept Hamilton door even later een seconde sneller rond te gaan. Halverwege de sessie duikt Max Verstappen daar nipt onder, maar zijn tijd wordt afgepakt omdat hij in bocht één te wijd is gegaan.

Ten opzichte van gisteren zijn de ‘track limits’ iets versoepeld. Het binnen de lijntjes bleven bleek praktisch onhaalbaar en dus is in overleg besloten de grenzen een beetje te verleggen. Maar zelfs met minder strenge limieten en iets meer grip blijven de meldingen van de wedstrijdleiding binnenstromen over coureurs die de baan hebben verlaten, zowel in hun voordeel als nadeel. Zo spint Charles Leclerc en moeten talloze coureurs hun tijden inleveren.

Terwijl Hamilton door het grind banjert, klimt Bottas naar de top van de tijdentabel. In het laatste kwartier van de training zet ook Verstappen voor het eerst dit weekend een snelle tijd neer op de zachtste bandencompound, maar het brengt hem niet direct dichter tot de Mercedes-coureurs. Pierre Gasly sluit de training als vierde af, voor Alexander Albon, Charles Leclerc en Carlos Sainz.

De sessie eindigt een minuut vroegtijdig vanwege een rode vlag omdat een putdeksel langs de baan los is komen te zitten.