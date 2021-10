Pierre Gasly heeft de derde vrije training op een nat Istanbul Park als snelste afgesloten, voor Max Verstappen. Lewis Hamilton eindigde als achttiende in de slottraining voor de Grand Prix van Turkije.

Verstappen greep halverwege de sessie aanvankelijk de macht. De Nederlander reed toen een rondje waarmee hij op dat moment dik een seconde los was van de rest. Nadat hij daarna een naar eigen zeggen ‘mooie 360’ maakte, oftewel een spin waarmee hij vanzelf weer in het rechte spoor kwam, pompte hij er iets later een nóg sneller rondje uit.

Kort daarop dichtte Gasly het gat. De Fransman had het echter op zijn heupen. Hij deed maar liefst negentien rondjes – Verstappen elf – en reed een kwartier voor het eind de uiteindelijk snelste tijd, een 1:30.447. Verstappen kwam aan het eind nog naar buiten voor een snelle ronde, maar bleef op 0.164 van Gasly steken op P2.

Hamilton achttiende

Die andere titelkandidaat, Hamilton, stond eerder kortstondig bovenaan. Dat kwam omdat hij vóór Verstappen een rondje reed. Nadat Verstappen daar ruim onderdoor dook, kwam Hamilton amper nog in actie. De Brit dook al vroeg de pits in, bleef lang binnen en eindigde als achttiende. Hamilton heeft een gridstraf van tien plekken voor de race.

Rode vlag & spins

Waar het Istanbul Park Circuit de coureurs vrijdag verraste door de grote hoeveelheid grip, was die in de regen soms ver te zoeken. Zeker op intermediates. Zo schoot George Russell na zo’n twintig minuten trainen van de baan af. De Brit strandde in het grind met zijn Williams en zorgde kortstondig voor een rode vlag.

Na de korte onderbreking waren er nog de nodige spins te zien. Onder meer van Nikita Mazepin en Charles Leclerc, maar dus ook van Verstappen en Sebastian Vettel. De drie laatstgenoemde coureurs gingen bij bocht negen in de rondte. De spin van Vettel was wel wat minder stijlvol dan die van Verstappen.

