In de vrijdageditie van Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine, skypt Sjaak Willems met verslaggever ter plaatse Daan de Geus over de eerste dag in Istanbul. De grip op het circuit verraste menig coureur, zo is men bij Red Bull bijvoorbeeld nog lang niet tevreden over de prestaties van de auto. Verder vertelt Daan de Geus over zijn ontmoeting met Honda-baas Masashi Yamamoto en zijn sessie langs de baan in de fameuze bocht 8.

