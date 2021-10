Red Bull kijkt niet bijzonder tevreden terug op de eerste dag van de Grand Prix van Tukije. Max Verstappen werd in de vrijdagse vrije trainingen tweede en vijfde, maar wat vooral opviel was dat het gat naar Lewis Hamilton wel erg groot was.

De snelste tijd van Verstappen in de eerste sessie was vier tienden langzamer dan die van Hamilton en in de middagtraining bedroeg het verschil zelfs zes tienden. Verstappen was na afloop dan ook allerminst tevreden en liet weten dat het team nog een hoop werk te doen heeft.

Opsteker voor Red Bull is echter dat Hamilton dit weekend een nieuwe verbrandingsmotor in zijn Mercedes W12 krijgt ingebouwd. Het levert de Engelsman een gridstraf op van tien plaatsen. Die straf betekent dat Hamilton voor het eerst sinds 2018 weer eens buiten de top tien zal moeten starten. Dat lijkt in het voordeel van Verstappen, maar die liet vrijdag direct optekenen dat hij in Turkije toch vooral van zijn eigen kracht uit zal moeten gaan.

Die mening wordt gedeeld door Red Bull-adviseur Helmut Marko. “We moeten zien dat we hier zo goed mogelijk van profiteren”, zegt de oud-coureur tegen het Oostenrijkse Kronen Zeitung. “Max moet op de eerste rij van de grid staan.” Ook voor Sergio Pérez heeft Marko een duidelijke opdracht. De Mexicaan zal achter Verstappen een buffer moeten vormen om de ongetwijfeld opstomende Hamilton op te vangen. “Ja, Checo moet er tussen zitten”, bevestigt Marko.

Een belangrijke rol is dit weekend weggelegd voor Sergio Pérez (Foto: BSR Agency)

Of het allemaal genoeg is voor Verstappen om zondag Hamilton achter zich te houden en uit te lopen in het kampioenschap is nog maar de vraag. De Nederlander kreeg twee weken geleden in Rusland zelf een volledig nieuwe krachtbron en moest die race vanaf de twintigste plaats starten. Uiteindelijk stokte zijn opmars op de tweede plaats, vlak achter Hamilton. Die inhaalrace bewees eens te meer dat Red Bull en Mercedes de dominante auto’s hebben en het lijkt er op dat het deze zondag niet anders zal zijn.

Hulp uit onverwachte hoek?

Toch heeft Marko zijn hoop gevestigd op medewerking van McLaren en Ferrari. Dat eerste team is al enkele weken op stoom en ook Ferrari – sinds Sotsji met een nieuwe motor – leek er vrijdag op Istanbul Park goed bij te zitten. “Het zou ons in de kaarten moeten spelen”, verwacht Marko. “Vooral de Ferrari-motor lijkt beter. Ik denk dat we daar indirect wat hulp kunnen hebben, maar we moeten ons tot aan de kwalificatie verbeteren qua set-up en dan hopen dat we snel genoeg zijn.”

