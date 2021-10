Max Verstappen kijkt met weinig plezier terug op de eerste dag van de Grand Prix van Turkije. De Nederlander kwam in de eerste vrije training tot de tweede tijd, maar werd in de middag vijfde en was na afloop duidelijk niet tevreden.

De Nederlandse Red Bull-coureur kreeg aan het begin van de eerste sessie nog wel goed nieuws te horen. Mercedes hakte vrijdagochtend eindelijk de knoop door en besloot om Lewis Hamilton dit weekend een nieuwe verbrandingsmotor (ICE) te geven. Het levert de Engelsman zondag een gridstraf van tien plaatsen op en dat is met het oog op de spannende titelstrijd natuurlijk mooi meegenomen voor Verstappen.

Toch kon Verstappen niet al te lang stilstaan bij deze opsteker. Hij was in de eerste vrije training beduidend minder snel dan Hamilton, het gat bedroeg maar liefst vier tienden van een seconde. En ook in de middagsessie wist Red Bull ondanks enkele ingrepen geen vuist te maken. Sterker nog, het verschil tussen de twee titelrivalen liep zelfs op naar zes tienden van een seconde.

Lewis Hamilton was de snelste op de vrijdag van de Grand Prix van Turkije

En dus is er werk aan de winkel, constateerde Verstappen na afloop van de trainingen. “Natuurlijk krijgt Lewis zondag een straf, maar we moeten ons op onszelf concentreren. Het ziet ernaar uit dat we vanavond nog veel moeten doornemen, want vandaag was niet de beste dag.” Red Bull probeerde tussen de twee trainingen nog om met een aantal aanpassingen de RB16B te verbeteren, maar dat bood geen soelaas. “We hebben een paar verschillende dingen geprobeerd tussen VT1 en VT2”, zo legde Verstappen uit. “Maar we zijn nog steeds op zoek naar verbeteringen omdat we niet veel data hebben over deze auto’s voor dit circuit.”

De enige data waarover de teams wel beschikken is die van vorig jaar. Toen echter had Istanbul Park door allerlei omstandigheden veel weg van een ijsbaan. Dit jaar ligt het circuit er een stuk beter bij en dat was te merken ook, merkte Verstappen op. “Het is een supermooi circuit, zeker met de verbeterde omstandigheden. Hopelijk kunnen we voor de kwalificatie nog wat verbeteringen aanbrengen, want we hebben wat uitdagingen. Ik kijk uit naar de rest van het weekend en wil weer de baan op.”

