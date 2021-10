Ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Turkije is een prooi geworden voor Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur klokte een tijd van 1.23.804 en was daarmee net als in de eerste sessie de snelste. Charles Leclerc werd tweede, Valtteri Bottas derde.

Max Verstappen leek het rustig aan te doen. De Nederlander die over de boordradio meldde wat probleempjes te hebben in de bochten, kwam tot een vijfde tijd, nog achter teamgenoot Sergio Pérez en op ruim zes tienden van Hamilton.

Erg enerverend was de sessie op een droog Istanbul Park niet. De training werd geopend door de gebruikelijke teams: Alfa Romeo, Williams en Haas. Vooral de twee coureurs van dat laatste team – Mick Schumacher en Nikita Mazepin – zijn betrekkelijk onbekend met het Turkse circuit en wilden veel meters maken.

Niet veel later kwamen ook de Red Bulls en Mercedessen naar buiten, maar het was Ferrari-coureur Leclerc die direct de koe bij de horens vatte en op de rode compound de snelste tijd liet aantekenen.

Foto: BSR Agency

Nicholas Latifi zorgde na een minuut of tien kortstondig voor een gele vlag door in bocht 9 van de baan te schieten, maar hij kon zijn weg vervolgen. Verder gebeurde er in deze fase van de training weining boeiends. Nikita Mazepin viel op door meerdere malen de track limits te overschrijden, maar ook de Rus hield zijn auto heel.

Het meest opmerkelijke moment was afkomstig van Kimi Räikkönen. De Fin meldde over de boordradio dat hij water in zijn schoenen had staan. De oorzaak? Een lekkend drinksysteem. De coureur van Alfa Romeo kwam naar binnen voor een reparatie die voor Räikkönen iets te lang duurde: “Hoe moeilijk is het om zoiets eenvoudigs te repareren?”

In het laatste deel van de sessie waagde Hamilton nog een ultieme poging. De Engelsman die zondag een gridstraf moet ondergaan wegens een motorwissel, klokte een nieuwe snelste tijd; 0.166 seconde sneller dan Leclerc. Bottas volgde op vier tienden.

De derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Turkije begint zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie is vervolgens om 14.00 uur. De race zelf begint zondag om 14.00 uur.

