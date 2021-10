Een vijftal Formule 1-coureurs test dit weekend in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Turkije prototypes van nieuwe, veiligere racehandschoenen.

De FIA heeft na het ongeluk van Romain Grosjean eind vorig jaar in Bahrein besloten om nieuwe, vuurbestendigere handschoenen te ontwikkelen. De Haas-coureur raakte vorig jaar tijdens de Grand Prix van Bahrein betrokken bij een huiveringwekkend ongeluk, waarbij zijn wagen in brand vloog. Hij zat tientallen seconden vast in de vlammenzee, maar wis uiteindelijk relatief ongekwetst zijn auto te verlaten.

Romain Grosjean na afloop van de Grand Prix van Bahrein (Andy Hone / LAT Images)

Wel liep hij ernstige brandwonden op aan zijn handen en dat heeft de internationale autosportfederatie FIA er toe bewogen om nog eens naar de handschoenen van de coureurs te kijken. “Sinds begin 2021 voert de veiligheidsafdeling van de FIA een onderzoeksproject uit met als doel de bescherming tegen warmte-overdracht van de handschoenen van de coureurs te verbeteren”, schrijft de FIA in een verklaring.

Lees ook: Anderhalve maand na gruwelijke crash toont Grosjean hoe zijn handen herstellen

Bij de ontwikkeling van de nieuwe handschoenen wordt niet alleen gelet op het brandwerend vermogen, maar vooral ook op het praktische gebruik van het kledingstuk. “De specifieke veranderingen in de specificaties van de handschoenen die nodig zijn om betere bescherming te bereiken, moeten in evenwicht zijn met het comfort en de beweeglijkheid die nodig zijn om de auto veilig en gedurende lange periodes te besturen.”

Omdat het comfort en de beweeglijkheid alleen op het circuit echt goed kan worden getest, heeft de FIA vijf coureurs toestemming gegeven om er dit weekend op Istanbul Park mee te rijden. Die coureurs zijn Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz en Sebastian Vettel.

Mocht de test goed uitpakken en de nieuwe handschoenen daadwerkelijk een verbetering vormen ten opzichte van het huidige materiaal dan zal de World Motor Sport Council z’n goedkeuring moeten geven voor het gebruik ervan in officiële races. De handschoenen zouden dan ook in andere raceklassen zoals de Formule E en het WEC worden gebruikt.

FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.