Oscar Piastri viert dit weekend een jubileum: hij rijdt in Bahrein zijn vijftigste Grand Prix. De kans dat hij die mijlpaal met een overwinning kan bezegelen lijkt groot. Ook in de slottraining zet hij namens McLaren de toon, voor collega Lando Norris en Ferrari’s Charles Leclerc. Max Verstappen geeft bijna anderhalve seconde toe.

De slottraining in Bahrein biedt voor veel teams niet heel erg veel soelaas. Belangrijkste oorzaak: de baantemperatuur. Die is laat in de middag in de woestijn nog altijd 43 graden maar zal begin van de avond tijdens de kwalificatie, onder kunstlicht, in beduidend koelere omstandigheden worden verreden. Heel erg druk is het daarom ook niet wanneer het laatste trainingsuur geopend wordt. Op wat verkenningsrondjes na van Oliver Bearman, Esteban Ocon (Haas) en Lewis Hamilton (Ferrari), kennelijk zoek naar nog wat extra testdata, gebeurt er in het eerste kwartier bijna niets.

Pas halverwege de sessie, met een al ietwat koelere baantemperatuur, wordt het drukker op de baan. Lando Norris verbetert de tot dan snelste tijd van Hamilton met ruim een seconde, Max Verstappen moet een kwalificatiesimulatie, inclusief snelste eerste sector, uiteindelijk afbreken nadat hij buiten de witte lijnen is beland. Volgens de wereldkampioen is het rijgedrag van Red Bulls RB21 ‘verschrikkelijk’. Norris’ teamgenoot Oscar Piastri klokt namens McLaren de beste tijd: hij is bijna een halve seconde sneller dan zijn Britse collega.

De enige die, ook op de zachtste (rode) band enigszins gelijke tred met de McLarens kan houden, is Verstappen. Althans, zo lijkt het. De marge is slechts 0,2 seconden, maar de ronde zou vanwege het overschrijden van track limits in bocht 4 niet overeind zijn gebleven. Verstappen liet vrijdag al doorschemeren dat het gat met McLarens MCL39 in zijn optiek ‘behoorlijk groot’ is.

In de slotminuten gooit het gros er nog een set rode banden onder voor wat vliegende ronden. Piastri is opnieuw een klasse apart, collega Norris volgt op ruim een halve seconde, Verstappen geeft bijna anderhalve seconde toe en George Russell klaagt ondanks zijn vierde tijd over gebrek aan grip. Charles Leclerc is best-of-the-rest: hij is in de Ferrari bijna een seconde langzamer dan Piastri.

