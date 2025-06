In de derde vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve maakt Lando Norris de meeste indruk richting de kwalificatie. De McLaren-coureur sluit de sessie af met de snelste tijd, terwijl Max Verstappen niet verder komt dan de vijfde positie. Nico Hülkenberg zorgt voor een rode vlag nadat hij de beruchte Wall of Champions kust.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Canada begint onder zonnige omstandigheden in Montréal. Op het Circuit Gilles Villeneuve bereiden de teams zich voor op de kwalificatie later vandaag. Hoewel dit het laatste moment is waarop er gesleuteld kan worden aan de afstelling van de auto’s, zorgt het niet direct voor veel actie op de baan zodra het licht op groen springt.

Charles Leclerc is een van de eersten die het asfalt betreedt. Hij kan eindelijk weer plaatsnemen in zijn Ferrari nadat hij de tweede training aan zich voorbij moest laten gaan. De Monegask crashte namelijk in de eerste sessie in Canada en zorgde voor overuren bij zijn monteurs. De Ferrari-coureur is nu direct snel en staat na een kwartier bovenaan de tijdenlijst. Kleine kanttekening: de rest van de toppers hebben tot dat moment nog geen tijd neergezet.

Wall of Champions

De sessie verloopt niet zonder incidenten. Nadat Franco Colapinto zijn Alpine ternauwernood uit de beruchte Wall of Champions houdt, kust Piastri daar wel de muur in zijn McLaren. Met enige schade kan de Australiër zijn weg richting de pitbox vervolgen. Dan verliest Nico Hülkenberg de controle over zijn auto vlak voor de beruchte muur, maar kan wonder boven wonder de Stake F1 op het asfalt houden. Wel liggen er wat stukjes carbon van zijn wagen op de baan en dat zorgt een kortstondige rode vlag.

Max Verstappen komt pas na de rode vlag uit de pitbox gerold. De Nederlander klaagt over de remmen van de RB20 en kan geen vuist maken in deze sessie. Mercedes pakt daarentegen de draad op waar het vrijdag gebleven was en George Russell zet de rapste tijd neer. Ook Lewis Hamilton meldt zich vooraan in de pikorde op het circuit waar hij maar liefst zes maal vanaf pole position is vertrokken.

In het laatste deel van de sessie perst Norris er nog een razendsnelle ronde uit en verwijst Russell naar de tweede plek. Ook Leclerc gaat er nog eens goed voor zitten en schuift ten koste van de Brit op naar de tweede tijd. Verstappen komt niet verder dan de vijfde positie en zal met enige zorgen over de snelheid van de Red Bull later vandaag deelnemen aan de kwalificatie.

