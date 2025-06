Charles Leclerc had op de vrijdag in Montréal de dubieuze eer de eerste rode vlag van het weekend te veroorzaken. De Monegask crashte al gauw zijn SF-25, en kon daardoor de hele verdere vrijdag geen rondes meer rijden. Teamgenoot Lewis Hamilton kon dat wel, maar kwam daarbij tot de conclusie dat Q3 halen tijdens de kwalificatie wel ‘een uitdaging’ wordt.

Het weekend in Montréal is niet goed begonnen voor Charles Leclerc. De Monegask veroorzaakte al gauw de eerste rode vlag-situatie van het Canadese Grand Prix-weekend, vanwege zijn crash in VT1. Leclerc verremde zich voor bocht 3, ging over het gras en knalde tegen de barrières aan. Zijn SF-25 liep behoorlijke schade op, waardoor de Monegask VT2 aan zich voorbij moest laten gaan. De Ferrari-coureur kan dan ook niks anders dan zijn excuses aan te bieden aan zijn team.

“Het was een hele domme crash”, blikt Leclerc terug tegenover F1TV. “Ik had een lock-up, ik dacht dat ik de bocht wel zou halen… Toen wist ik dat ik het gras in zou gaan, maar ik dacht dat dat genoeg was om de muur niet te raken. Helaas, toen ik vervolgens in het gras belandde, begreep ik dat er geen ruimte meer was. Het is gewoon een inschattingsfout, maar wel een inschattingsfout die veel heeft gekost.”

De manier waarop de Monegask uiteindelijk de muur raakte, veroorzaakte zulke schade aan het chassis dat een nieuw exemplaar nodig is voor zijn SF-25. Helaas mag de coureur maar één chassis per dag gebruiken. Leclerc moest daarom de verdere vrijdag aan de zijlijn staan. “Dat doet pijn, want dat kostte ons natuurlijk een flink aantal ronden vandaag, maar het positieve is dat ik me heel zelfverzekerd voelde met de auto”, vervolgt de Monegask. “Ik denk dat we op dat moment erg competitief waren, voor wat het waard is, want het was pas de derde snelle ronde van de dag.” De Ferrari-coureur verwacht dat hij tijdens de kwalificatie gewoon weer kan pushen.

‘Moeilijk om in Q3 te komen’

Teamgenoot Lewis Hamilton is wat minder zelfverzekerd dan de Monegask, nadat hij zag hoe zijn eigen SF-25 langzamer werd tussen VT1 en VT2. “Ik denk dat VT1 goed was, daarna hebben we wat veranderingen aangebracht. Eerlijk gezegd dacht ik dat de auto sneller was en dat we gewoon langzamer gingen, of dat onze rivalen sneller gingen.” Hamilton reed tijdens de eerste sessie nog de vijfde tijd, terwijl hij in VT2 niet hoger kwam dan de achtste plaats.

De Brit heeft daardoor ook minder vertrouwen in de kwalificatie dan Leclerc. “Ik weet niet wat er mogelijk is,” voegt Hamilton eraan toe. “Ik denk dat het een uitdaging wordt om in Q3 te komen in dit tempo, maar niet onmogelijk. Daarna denk ik dat het moeilijk wordt om in de top-vijf te komen.”

