Max Verstappen liet er geen gras over groeien tijdens de derde vrije training in Canada. Op een natte baan sloot hij met een ruime voorsprong op de concurrentie de sessie af. Alleen Charles Leclerc kon hem redelijk volgen en moest slechts een kleine drie tienden toegeven op de Nederlander. Daarachter was de eerstvolgende coureur Fernando Alonso op 1,3 seconden. Lewis Hamilton kwam niet verder dan P10 op bijna twee tellen achter Verstappen.

De derde vrije training begon onder natte omstandigheden. De coureurs besloten massaal de sessie te starten met de Pirelli Cinturato Blue full wets, de regenband die geen bandenwarmers nodig heeft. De teams hebben nog niet veel data kunnen verzamelen over deze nieuwe regenband, dus dit was een mooi moment om ze te testen.

De meeste coureurs gingen al snel de baan op en hoewel het niet regende, bleek het circuit nog goed nat te zijn. Het was voor veel coureurs glibberen en glijden geblazen en Yuki Tsunoda maakte zelfs een mooie pirouette tussen de betonnen muren. Gelukkig voor hem kon hij zijn weg in de AlphaTauri zonder schade vervolgen.

Intermediates de juiste keuze

De baan begon iets op te drogen en Fernando Alonso liet de intermediates eronder schroeven. Hij probeerde de snelste tijd aan te vallen, maar op een aantal punten stond er nog net te veel water op de baan. Hierdoor kon hij telkens net niet de rapste tijd aanscherpen. Max Verstappen deed dat overigens wel op de full wets. Maar na een kwartier bleek de intermediate band wel de juiste keuze te zijn en stapte elke coureur over op de Pirelli met groene belettering.

Met nog 31 minuten op de klok werd de rode vlag gezwaaid omdat Sainz was gecrasht. De Spanjaard reed bij het aanremmen van de eerste bocht over de witte lijn, verloor de controle over zijn wagen en spinde de muur in. Hierdoor werd de neus van de Ferrari eraf gerukt en was het einde oefening.

VIDEO: Bekijk hier de crash van Carlos Sainz

Na een korte intermezzo werd de sessie weer hervat. Hier begon Verstappen flink op de klepel te trappen en zette vervolgens de snelste tijd neer. Alleen Leclerc kon redelijk in de buurt komen. Met nog tien minuten te gaan stopte het met zachtjes regenen en besloten de meeste coureurs dat wel het welletjes was. Het was tijd om op te warmen in hun motorhomes en een droge overall te scoren. De kwalificatie begint zo dadelijk om 22.00 uur Nederlandse tijd.