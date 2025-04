Bermbrandjes blijven een bron van grote zorg bij de Japanse Grand Prix. Ook in de slottraining, waarin Lando Norris en Oscar Piastri domineren, wordt de sessie twee keer stilgelegd voor bluswerk. Max Verstappen noteert de vijfde tijd, met een een iets ruimere marge ten opzichte van zijn nieuwe collega Yuki Tsunoda dan een etmaal eerder.

De monteurs van Jack Doohans Alpine hebben een klein mirakel verricht: de A525 is na de zware crash weer rijklaar gemaakt. De Australische nieuwkomer is in de slottraining als een van de eersten op de baan. Zonder vrees, zo te zien. In de openingsminuten begaat hij opnieuw een slippertje, maar ditmaal doet die over de kerbstones en buiten de baan alleen stof opwaaien.

Net op het moment dat Max Verstappen de snelste tijd heeft genoteerd, slechts acht coureurs hebben dat tot dan gedaan, wordt de sessie stilgelegd. Er is ondanks diverse voorzorgsmaatregelen – het gras is zo kort mogelijk gemaaid, ook vochtig gemaakt en er zijn speciale hulpdiensten rond het circuit gestationeerd – opnieuw een bermbrandje uitgebroken door vonken van de auto’s. Het levert een onderbreking van tien minuten op, een tegenvaller voor alle teams die in de tweede sessie door vier rode vlaggen al ruim een half uur aan trainingstijd verloren.

De laatste training staat voor alle teams vooral in het teken van experimenteren en onderzoeken. Red Bull test via Verstappen en Yuki Tsunoda aanvankelijk vooral de medium- en harde band voor de longruns. Oscar Piastri heeft ondertussen de snelste tijd genoteerd, met een flinterdunne marge voor Charles Leclerc en Lando Norris. George Russell lost de Australiër af, ook Leclerc en Lewis Hamilton duiken onder de tijd van Piastri.

Een kwartier voor tijd gooien ook Verstappen en Tsunoda de zachtste band onder de RB21 voor een eerste kwalificatiesimulatie. De wereldkampioen is ditmaal ruim drie tiende sneller dan zijn nieuwe Japanse collega maar finisht wel op ruim een halve seconde van trendsetter Norris. Met een tweede bermbrandje komt er vijf minuten voor tijd een vroegtijdig einde aan de laatste sessie.

