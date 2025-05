Oscar Piastri kwam als beste uit de bus in aanloop naar de kwalificatie voor de GP van Spanje. Tijdens de derde en tevens laatste vrije training tekende hij voor de snelste tijd, op de voet gevolgd door teamgenoot Lando Norris en Charles Leclerc. Max Verstappen moest veel tijd toegeven op de papaja’s – hij eindigde op P5. De oefenrondjes verliepen wederom zonder grote problemen.

Aan het begin van de derde vrije training staan de teams niet bepaald te springen om het relatief hete asfalt te trotseren. De beide Aston Martin-coureurs wagen zich wel direct op het circuit. Het verschijnen van thuisheld Fernando Alonso gaat vanzelfsprekend gepaard met luid gejoel van het publiek. Hun optreden is echter van korte duur. Na tien minuten blijven alleen rookies Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto over. Met gepaste snelheid verkennen zij het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Met nog drie kwartier op de klok komen ook de topteams naar buiten. McLaren, Ferrari en Williams wedijveren om de snelste tijd, al is laatstgenoemde renstal de enige op de zachte compound. Even later doet George Russell, ook een goede kanshebber in Barcelona, er een schepje bovenop. Op de rode sloffen duikt hij met een halve seconde onder de – tot nu toe – snelste tijd van Lando Norris. De eerste snelle ronden van Max Verstappen pakken niet uit zoals hij had gehoopt. Hij klaagt op de mediumbanden over een gebrek aan grip en noteert, voor wat het waard is, de zesde tijd.

Niet veel later wordt deze weinig verheffende sessie opgeschud – de teams beginnen aan hun kwalificatiesimulaties. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn nog steeds oppermachtig, totdat Verstappen zich eindelijk ook op de rode banden op het circuit begeeft. In het laatste kwartier verovert hij de snelste tijd. Norris dacht hem op de mediums te kunnen verbeteren, maar schoot daarbij van de baan – tijd voor een pitstop. Op de zachte compound rollen Piastri en Norris nog eenmaal met de spierballen. De Australiër prijkt met een fikse voorsprong op P1, de Engelsman volgt op een halve seconde. Verstappen is teruggezakt naar P5.

Uitslagen

