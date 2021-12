Lewis Hamilton heeft de laatste vrije training voor de kwalificatie in Abu Dhabi als snelste afgesloten. Max Verstappen zette de tweede tijd neer op het Yas Marina Circuit waar zondag de beslissing in het titelduel valt.

Hamilton stond ook lange tijd bovenaan in de derde vrije training in Abu Dhabi. De Brit opteerde al vroeg in de sessie voor het zachte en snelste rubber. Verstappen – die in de openingsfase ook een tijdje de eerste plek bezette – reed juist lange tijd op de meer duurzame maar minder snelle medium-banden rond.

Pas in de laatste twintig minuten ging Verstappen er nog voor zitten op softs. Hamilton had zijn snelste tijd, een 1:23.274, toen al lang neergezet. Verstappens eerste aanval daarop liep op niets uit. Hij moest zijn ronde laten lopen nadat zijn auto ‘bocht zes maar niet wilde insturen’, zoals Verstappen over de boordradio rapporteerde.

Verstappen zette daarna wel weer aan, op dezelfde banden, en maakte een sprong naar de tweede plek. Hij eindigde uiteindelijk op iets meer dan twee tienden (0.214) van Hamilton. Red Bull-teambaas Christian Horner stelde vrijdag overigens al dat het racetempo er goed uitziet voor zondag, maar er qua kwalificatiesnelheid nog werk te doen was.

Sleutelwerk bij Red Bull

Red Bull had tijdens de derde training ook nog wat werk te doen aan de achtervleugel van Verstappen. Die werd zo halverwege de training gewisseld. Hiervoor werd ogenschijnlijk ook weer aan de DRS (openklapbare achtervleugel) gesleuteld, waar de laatste races wat problemen mee zijn geweest.

Of de vleugelwissel om deze reden werd uitgevoerd of het gewoon om een andere specificatie ging, is op het moment van schrijven niet duidelijk. Het was van buitenaf gezien in elk geval geen probleemloze slottraining voor de Nederlandse titelkandidaat, die qua punten gelijk staat met rivaal Hamilton.

Hinderde Hamilton Mazepin?

Voor Hamilton was het overigens ook geen sessie zonder zorgen. De Brit reed de Rus Nikita Mazepin in de eerste sector potentieel in de weg. Vorige week, in Saoedi-Arabië, deed hij dat ook al en werd ‘schuldig’ bevonden. Dat kwam hem op een reprimande te staan, waarvan hij er al twee heeft gekregen. Bij een derde, volgt een gridstraf.

Achter Hamilton en Verstappen eindigden hun teamgenoten Valtteri Bottas (Mercedes) en Sergio Pérez (Red Bull) als derde en vierde. Lando Norris was vijfde voor McLaren. Grote incidenten deden zich niet voor tijdens de derde vrije training. De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi is zaterdag om 14:00 uur Nederlandse tijd.