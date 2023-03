Wie houdt Max Verstappen in de kwalificatie van de Saoedische GP van de pole af? Na de derde en laatste vrije training lijkt er slechts één serieuze kandidaat te zijn: teamgenoot Sergio Pérez. Net als in de eerste sessies domineert de wereldkampioen op het supersnelle stratencircuit in Jeddah, is ruim een halve seconde sneller dan zijn Mexicaanse collega.

Naar verluidt waren de laatste ronden twee weken geleden bij de openingsrace in Bahrein door versnellingsbakproblemen kritiek voor zowel Max Verstappen als Sergio Pérez. Uit voorzorg vervangt de stierenstal in Jeddah bij beide auto’s de nodige elementen van de bak, zonder dat het tot gridstraffen leidt. Maar compleet gerust zijn er bij Red Bull, ondanks de dominantie in alle drie trainingssessies, desondanks nog niet op.

Het laatste trainingsuur begint voor Nyck de Vries wel met een behoorlijke tegenvaller. Het team heeft vlak voor de start een ‘technisch probleem’ aan de AT4 ontdekt en besluit daarop de motor te wisselen. Het kost de debutant bij AlphaTauri zestig leerzame minuten op het onvergeeflijke en razendsnelle Jeddah Corniche Circuit, dat voor hem nieuw is.

Het duurt even voordat de baan serieus bevolkt wordt door auto’s. George Russell zet namens Mercedes de toon, maar wordt vrij snel en simpel afgelost door Max Verstappen. Opvallend daarbij is de wereldkampioen zijn tijd, bijna een seconde sneller dan de Brit, op de hardste band neerzet, terwijl Russell het zachtste en in principe snelste rubber onder zijn Mercedes W14 heeft liggen.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez verbetert met de snelste bandensoort onder de RB19 wel de snelste tijd, zij het met een minieme marge (0.132). In de slottraining, die onder andere, koelere omstandigheden wordt afgewerkt dan kwalificatie en race, wordt druk geëxperimenteerd met banden. Ferrari kijkt vooral hoe de mediumband werkt, die net als de hardste amper wordt gebruikt. In de loop van de sessie stelt Verstappen orde op zaken. Met de zachtste band is hij zestiende sneller dan collega Pérez. Fernando Alonso noteert met de Aston Martin de derde tijd. De Spanjaard doet bijna een tel langer over een vliegende ronde.