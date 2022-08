Vorige week schitterde er nog een Red Bull van Max Verstappen, deze week kunnen Formule 1-fans nog meer van de sport proeven in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Daar is de komende dagen namelijk ‘Il Pitstop’ van Aston Martin, in samenwerking met sponsor Peroni, te bewonderen.

En zoals de naam doet vermoeden is ‘Il Pitstop’ ook een mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan als monteur bij de pitstop challenge, waar je een band van de Aston Martin AMR22 zo snel mogelijk moet zien te vervangen.

Naast de pitstop challenge is er ook een showmodel van de AMR22 van dichtbij te bewonderen in wat een miniversie van een motorhome moet voorstellen. Dat is dan niet zomaar een motorhome: deze is zogenaamd ‘multi-sensory’. Kortom, de fan kan niet alleen de Formule 1 zien, maar ook horen – door middel van een teamradio – en zelfs ruiken.

Jessica Hawkins, W Series-coureur en ambassadrice van het Aston Martin Formule 1-team, ziet ‘Il Pitstop’ als dé gelegenheid voor de Formule 1-fan om van dichtbij van de sport te proeven. “Slechts twintig procent van de Formule 1-fans is bij een Formule 1-race geweest, dat is best gek om te beseffen”, zegt Hawkins. “Dit biedt mensen, die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar het circuit te komen, de kans om het van dichtbij te bewonderen.”

‘Il Pitstop’ is van donderdag 1 september tot en met zondag 4 september gratis bij de Mall of the Netherlands in Leidschendam te bezoeken. Van donderdag tot en met zaterdag is het geopend van 10:00 uur tot 20:00 uur, op zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur.