Bij de start van het nieuwe jaar kent de Formule 1 een unicum: in 2024 blijft de samenstelling van de grid hetzelfde als het jaar ervoor.

Wie in de statistieken van Motorsport Stats duikt, kan zien dat er sinds 1950 voorafgaand aan elk seizoen steeds coureurswisselingen waren. Soms meer, soms minder. Maar een identieke grid kwam in het nieuwe jaar nog nooit voor. Maar van Max Verstappen tot Logan Sargeant, de namen in Bahrein zullen hetzelfde zijn als in Abu Dhabi afgelopen november.

Let wel, dat betekent: bij de start van het seizoen. Want wat er tijdens een Formule 1-jaar zoal gebeurt, is andere koek. We zagen het in 2023 met de exit van Nyck de Vries, de blessure van Daniel Ricciardo en daardoor de invalbeurt van Liam Lawson. Zodoende telde de eindstand van het F1-seizoen niet 20, maar 22 coureurs.

Ook gedurende dit jaar zou het zomaar kunnen dat we in de Formule 1 weer invallers zien. Maar bij de start van het seizoen is alles hetzelfde als eind 2023. Na dit jaar zal dat anders zijn: nagenoeg de helft van alle contracten loopt af in 2024. Wellicht dat talenten als Lawson, Theo Pourchaire, Felipe Drugovich en Fred Vesti dan een kans krijgen.

