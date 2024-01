Een rodeo rijden op een Texaanse ranch, hartje Hanoi op stelten zetten, door de Lincoln-tunnel naar New York scheuren of op een Slowaaks vliegveld tegen een vliegtuig dat op z’n kop hangt racen: Red Bulls showrunteam komt overal en schudt steeds gekkere stunts uit haar mouw. Ex-Formule 1-coureur David Coulthard is één van de hoofdrolspelers die ze uit mag halen. Dit levert natuurlijk mooie verhalen op, zoals die keer dat Tom Cruise ook deelnam.

Een van de best bekeken films die Red Bulls showteam heeft gemaakt, is met Hollywoodster Tom Cruise. Met tot op heden 14 miljoen views op YouTube kun je het een blockbuster noemen. Cruise was door Red Bull uitgenodigd om op de Willow Springs Raceway in Californië achter het stuur van een Formule 1-bolide te kruipen, inclusief rijles van David Coulthard. Als ex-Formule 1-coureur en tegenwoordig analist bij Viaplay is Coulthard de wereld van sterren en ego’s wel gewend, maar Cruise is natuurlijk een absolute wereldster. Hoe was het om met hem te werken? “Vooraf vertelde zijn management ons iets van: ‘benader hem niet zelf, hij komt wel naar jou toe’, dat soort dingen. Maar toen Tom aankwam was hij de vriendelijkheid zelve, schudde alle monteurs de hand en had zijn zoon meegenomen.”

‘Ben je klaar, dan kunnen we weg?!’

Actiester Cruise heeft zoals bekend the need for speed en ook zijn Top Gun-pilotenskills kwamen van pas. “Hij genoot van het hele proces: de uitleg, het rijden. Hij spinde een keer, maar hield de motor aan de praat en bracht de auto zelf terug. Dat liet wel zien dat hij als gecertificeerd piloot goed blijft nadenken als iets mis gaat.” Over vliegen gesproken: “Het was niet gepland, maar er stond een Red Bull-helikopter, dus daar stapte Tom ook in en hij deed samen met de piloot wat loopings. Ze vroegen of ik mee wilde, maar ik heb vriendelijk bedankt…” Net als in zijn NASCAR-film Days of Thunder was Cruise overigens behoorlijk fanatiek achter het stuur. “Hij zou er twee uur zijn, maar aan het eind van de dag stonden we allemaal op hem te wachten: ‘f**king hell Tom, ben je klaar, dan kunnen we weg?’. Hij genoot van het dagje spelen, want dat was het voor hem. Dat was mooi om te zien. Het heeft denk ik iconische beelden opgeleverd.”

