Nog nooit is een Formule 1-auto zo succesvol geweest als de RB19 van Red Bull. Het ene na het andere record sneuvelde dit seizoen en voor het eerst in de geschiedenis van het team eindigen de coureurs op de eerste en tweede positie in het WK. Onze techniekexpert Rob van den Heijkant belicht de onderdelen waarmee deze recordmachine excelleert, zoals de DRS.

De DRS lijkt dit seizoen het grootste wapen van de RB19 te zijn. Het is namelijk meer dan een klepje openzetten op de achtervleugel waardoor de downforce lager wordt en de topsnelheid toeneemt. Zonder DRS creëert de achtervleugel een heel groot zuiggebied aan de achterzijde van de Red Bull. Hierdoor buigt niet alleen de lucht die direct achter de vleugel zit naar boven, maar ook de omliggende lucht en dit zet een hele keten in werking. De beamwing en diffuser liggen namelijk ook in dit gebied en hierdoor gaat de luchtstroom die langs deze onderdelen loopt ook al een beetje omhoog en sneller stromen. Dit bevordert de werking van deze elementen en daardoor versterken ze elkaar en gaan ze alleen beter werken, lees: meer downforce geven.

Drietrapsraket van de RB19

Zodra je één van die elementen verstoort, zoals met een DRS bij de achtervleugel, heeft dit ook effect op de beamwing en de diffuser. Kortom, als je de DRS opent, krijg je niet alleen minder downforce op de achtervleugel, maar ook bij de beamwing en diffuser. Het zet een drietrapsraket in werking die de werkingop drie punten verlaagt, waardoor de wagen nog sneller gaat op het rechte stuk. Red Bull heeft dit erg goed voor elkaar en daardoor een veel groter voordeel met DRS.

