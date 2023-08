Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft uitgelegd waarom hij denkt dat het team het de afgelopen tijd minder doet. Op de website van Aston Martin reflecteert Krack terug op de eerste helft van het seizoen, waarin het team terug zakte na een geweldig begin.

De seizoensstart van Aston Martin was er een waar de meeste andere teams alleen maar van konden dromen. Na het vorige seizoen slechts als zevende te eindigen, behaalde het team meteen in de eerste race al een podiumplek. Fernando Alonso behaalde in totaal zes podiums in de eerste seizoenshelft. Maar toch zijn de prestaties van het team recentelijk wat minder geworden.

“De afgelopen races zijn inderdaad wat lastig geweest”, erkent Krack ook. “Onze concurrenten hebben grotere stappen gezet dan wij. Dat benadrukt wel hoe belangrijk het is om te genieten van de goede tijden, want ze zijn absoluut niet gegarandeerd. De concurrentie is erg sterk in de Formule 1, wat onze prestaties dit jaar alleen maar mooier maakt. Het geeft wel aan hoe geweldig het team het heeft gedaan.”

“De verwachtingen zijn natuurlijk gestegen door wat we hebben bereikt, maar het is belangrijk om realistisch te blijven”, vervolgt de teambaas. “We zijn nog steeds een groeiend en ontwikkelend team. We zitten nu in de opbouwende fase, soms vrij letterlijk. Kijk bijvoorbeeld maar naar onze nieuwe campus, waar pas de eerste fase is afgerond. We hebben veel vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog lang niet. Aan het begin van dit jaar zeiden we dat het meerdere jaren gaat duren, dat is verder niet veranderd.”

Dat is het verhaal van Aston Martin zelf. Maar intussen gaan er in de paddock andere geruchten. Verschillende bronnen, waaronder Autosport en The Race, melden dat de FIA dit jaar strenger is gaan letten op hoe flexibel de voorvleugels van de auto’s zijn. Er zijn namelijk regels over hoe flexibel die vleugels mogen zijn, maar er is altijd een verschil tussen wat er te beoordelen valt als de auto stilstaat en wat de realiteit is op de baan. Een flexibele voorvleugel levert aanzienlijk meer snelheid op tijdens de race. De FIA zou in informele communicatie rondom de Grand Prix van Azerbeidzjan aan verschillende teams hebben verteld dat er extra op de vleugels gelet gaat worden. Drie races later, bij de Grand Prix van Spanje, begonnen de resultaten van Aston Martin terug te lopen.

