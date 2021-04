Lewis Hamilton testte in Imola met de nieuwe Pirelli-banden en dat was niet zonder reden: “Ik ben wel van plan om nog even te blijven”, aldus de Mercedes-coureur. “Al weet ik niet hoelang ik in de F1 mag blijven, haha.”

De wereldkampioen tekende voorafgaand aan het huidige seizoen een éénjarig contract en dat was meteen voer voor speculatie. Wordt dit zijn laatste seizoen? “Ik handel vaak spontaan dus het kan altijd veranderen. Ik geniet nu van dit gevecht met Max Verstappen, het is spannend en een mooie uitdaging.”

“Ik geniet van het werk met dit team, van hun vooruitgang ook op het gebied van inclusiviteit. Dat is iets waar ik voor wil blijven strijden, wat dat betreft helpt het ook meer als ik in de Formule 1 blijf. Ik weet niet hoelang ik mag blijven, we zullen zien”, sloot hij lachend af.

Valtteri Bottas in de Mercedes W10 uit 2019 met de Pirelli-banden die volgend jaar gebruikt moeten gaan worden. Foto: Mercedes F1

En dus zat er niets anders op dan zijn verblijf in Imola te verlengen voor de bandentest van Pirelli. Het is niet Hamiltons meest favoriete bezigheid: testen. “Toen de wekker ging, baalde ik wel even. Normaal gesproken bied ik me eigenlijk nooit vrijwillig aan voor testen maar nu wel. En ach, het was op een schitterende baan en het weer was mooi.”

Ieder team krijgt dit jaar de mogelijkheid om te testen met het beoogde 2022-rubber. “Ik wil voorlopig nog even blijven meedoen. Ik wil Pirelli ook helpen om een beter product te ontwikkelen. De coureurs willen al heel lang beter presterende banden, dan is het belangrijk om het product vanaf het begin te zien en te helpen waar ik kan. Ik kan wellicht helpen met aanpassingen, we willen naar meer grip en minder degradatie van de banden.”