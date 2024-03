Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag in deel 7: Waarom Lewis Hamilton groter lijkt dan hij is (spoiler alert).

Omdat onze huisfotograaf Peter van Egmond voorlopig even niet naar Grands Prix gaat, zoek ik het beeld voor de populaire Gallery in ons magazine uit. Zoals gebruikelijk bij de eerste en laatste race van het jaar, wordt er een groepsportret gemaakt van de twintig Formule 1-coureurs. Tijdens het speuren naar geschikte foto’s voor de Gallery dacht ik: is het een leuk idee de Class of 2024 nu eens niet recht van voren, maar vanaf de zijkant op een spread in het blad te laten afdrukken?

Het ging er vooral om het hele rennersveld in één beeld te vangen. Je zou er, voor de liefhebbers, ook een poster van kunnen laten maken: dit zijn de matadoren van 2024. Op zich lijkt de foto niet heel spannend. Dat is hij feitelijk ook niet. Maar vorige week stuurde Rik van Ommen, een attente lezer en fan van ons magazine, mij een e-mail met een intrigerende vraag. Of ons iets bijzonders aan Lewis Hamilton was opgevallen op de groepsfoto? Hadden we deze misschien met een bepaalde reden geselecteerd? Nee, antwoordde ik. Ons is niets opgevallen. En ook na een grondigere bestudering zagen we alleen een zevenvoudig wereldkampioen in zwarte raceoverall met felgele schoenen.

Niet veel later kreeg ik een nieuw bericht van Rik met daarin het antwoord. ‘Misschien kan Lewis de volgende keer beter naast Yuki gaan staan… Dan hoeft hij niet op zijn tenen te staan tussen Max en George’, zo legde hij uit. Verrek, Lewis Hamilton staat op de foto inderdaad op zijn tenen. Hij ‘groeit’ daardoor weliswaar een paar centimeter, maar is nog steeds korter dan zijn buurmannen Verstappen en Russell.

Zo krijgt een op het oog niet heel erg spannende foto toch nog een bijzondere betekenis. Met dank aan Lewis Hamilton en een attente lezer.