Hoe het toch komt dat Max Verstappen in vrijwel elke training of kwalificatie op vrijwel elke baan gelijk snel gaat? Dankzij de trainingsmethode van zijn vader Jos, die hem dit spelenderwijs heeft geleerd. “Ik gaf Max altijd twee rondjes om op snelheid te zijn. Dat vond ik eigenlijk nog wel veel.”

Dat leggen vader en zoon Verstappen uit in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. Gevraagd naar wat hem zo goed maakt, legt de jongere Verstappen uit dat het eigenlijk een combinatie van talent, gevoel, details én de leerschool van zijn vader Jos is.

“Je hebt geleerd om professioneel te zijn en te werken aan hoe je jezelf kunt verbeteren. Maar je moet wel het gevoel hebben om automatisch hard te gaan”, verhaalt Verstappen. “En dat hebben we ook van jongs af aan gedaan”, verwijst hij naar de academische raceopleiding die hij van vader Jos heeft gekregen.

Twee rondjes

“Als we op een nieuw circuit kwamen”, vertelt Max Verstappen, “ging meteen het gas erop. We benaderden het niet van: och, we hebben de hele dag de tijd. Want dat heb je niet.” Vandaar dat vader Jos dit altijd heeft gestimuleerd. Jos Verstappen: “Dat doe je dan spelenderwijs.”

“Ik gaf Max altijd twee rondjes om op snelheid te zijn. Nou, dat vond ik eigenlijk nog wel veel. Nee, de druk lag er dan niet op, maar ik zei het hem wel. Max was daar dan onbewust mee bezig”, legt zijn vader zijn lesmethode uit.

Max Verstappen: “Ik vind het ook fijn en belangrijk meteen snel te zijn. Anders is het alleen maar irritant”, stelt hij, “dan ben je de hele dag bezig hard te gaan.” Vader Jos knikt instemmend: “Dan loop je achter de feiten aan.”

Een bijkomend voordeel, zo antwoordt Verstappen junior desgevraagd, is dat hij door altijd direct snel te zijn ook een tikje kan uitdelen aan zijn teamgenoot. “Ja, je wil er elke training natuurlijk voor staan. Al draait het erom dat je er in de kwalificatie voor staat: dat is het allerbelangrijkste.”

