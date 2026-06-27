McLaren is de laatste renstal in inmiddels een reeks die experimenteert met een volgende versie van de ‘Macarena’-vleugel. Zowel Ferrari als Red Bull monteerde eerder al een eigen versie van de ronddraaiende achtervleugel op hun bolides, en in Oostenrijk zou het de beurt aan de Britse renstal zijn. Echter werd het onderdeel al voor de vrije trainingen alweer van de MCL40 afgehaald.

Meerdere teams grijpen de GP Oostenrijk aan als kans om verschillende upgrades op hun bolides te schroeven. Zo heeft Red Bull een waslijst aan upgrades meegenomen, terwijl Mercedes een nieuwe voorwielophanging en aangepaste motorkap op de W17 heeft gemonteerd. Ook McLaren kwam met een opvallend nieuw testonderdeel aan in Spielberg: een eigen versie van de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel.

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Oscar Piastri vertelde voorafgaand aan het raceweekend in Oostenrijk dat de achtervleugel alleen tijdens de vrije trainingen gebruikt zou worden. Dat lijkt echter niet meer het geval, nadat McLaren op de vrijdag tegen een probleem met het onderdeel aanliep. De verwachting is dat de vleugel pas op zijn vroegst weer tijdens de GP Groot-Brittannië zijn opwachting maakt.

‘Vleugel presteerde niet zoals verwacht’

Technisch directeur Neil Houldey legde uit dat het project pas werd stopgezet nadat het team de laatste reeks validatietests in de garage had afgerond. “Helaas konden we de experimentele vleugel die we naar het circuit hadden meegenomen niet testen”, zei de topman na de tweede vrije training. “Het team in de fabriek heeft onvermoeibaar gewerkt om het onderdeel hier te krijgen. Tijdens de laatste goedkeuringstests in de garage presteerde het echter niet zoals verwacht. We voelden ons niet op ons gemak om ermee te rijden.”

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“De juiste beslissing was om onze tijd op het circuit te besteden aan het optimaliseren van het huidige pakket voor dit weekend”, vervolgt Houldey. “Het is teleurstellend, maar we zullen meer werk aan het onderdeel verrichten voordat we het naar een toekomstig evenement meenemen.”

De afgebroken test was frustrerend voor McLaren, gezien de vele voorbereidingen die waren getroffen om de aangepaste achtervleugel naar Spielberg te brengen. “We hebben de afgelopen weken in de fabriek hard gewerkt om iets naar dit evenement te kunnen brengen, omdat we wisten dat dit evenement een goede gelegenheid zou zijn om de vleugel te testen,” voegt Houldey eraan toe. De vleugel wordt nu weer teruggestuurd naar de fabriek om verder onder handen genomen te worden.

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