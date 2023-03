Het team van Mercedes kwam dit jaar allesbehalve goed uit de startblokken. Ze vonden het zelf zelfs zo erg, dat ze afgelopen weekend een excuusbrief voor de fans naar buiten brachten. We spraken hierover met Allard Kalff en volgens hem zitten ze in een lastig parket. Overstappen naar een ander concept is namelijk makkelijker gezegd dan gedaan.

“De charme van de Formule 1 is dat je het allerbeste uit jezelf haalt en uit je team. En dan heb je iets wat een winnend pakket is, tot er uiteindelijk iemand komt die het allemaal beter voor elkaar heeft. Dat is er nu met Mercedes aan de hand. Ze hadden jarenlang het winnende pakket, wat sinds vorig jaar ineens niet meer werkt. Dan is nu de vraag: moeten ze doorgaan met dit concept, of moeten ze dit in de prullenbak gooien en helemaal opnieuw beginnen? Die vraag kan alleen Mercedes beantwoorden,” begon Kalff met zijn analyse.

“Ze zijn nu het vierde team, maar dat is natuurlijk nog een momentopname van Bahrein. Laten we eerst eens vijf Grands Prix afwachten en dan kijken waar ze staan. Kijk, op het eerste gezicht kun je heel makkelijk zeggen: ‘Jongens, gooi het huidige concept maar in het putje, begin opnieuw en bouw een Aston Martin.’ Maar dat is natuurlijk een hele populistische opmerking, ik heb geen inzicht in hun data. Maar als ik de resultaten zo zie, zeg ik dat ik het anders zou hebben gedaan. Deze zijn nu niet goed genoeg, er moet wat gebeuren. Aan de andere kant zou ik dan weer alle mensen bij Mercedes tekortdoen die dus wel doorgaan met dit concept en denken dat het wel zou moeten kunnen werken. Zij zullen daar toch wel een goede reden voor hebben? Dus als ze hiermee doorgaan, dan moet je ze ook credits geven. Zij zien dus schijnbaar aan de cijfers dat er ergens een doorbraak moet komen. Maar als het over 6 à 8 races nog steeds zo gaat, dan moeten ze wat anders gaan doen.”

Mochten ze toch kiezen voor een ander concept, dan komt er volgens Kalff nog een groot probleem om de hoek kijken: “De budget cap! Het kost namelijk een godsvermogen om het concept aan te passen. En mochten ze toch hiervoor kiezen, gooi dan heel dit seizoen maar weg. Het duurt namelijk altijd een tijd voordat je dit dan weer onder de knie hebt. Tenslotte, en dat is ook niet onbelangrijk: de basis blijft nog steeds dat je wel moet weten waarom het huidige concept niet werkt. Vorig jaar hadden ze in het begin geen idee, maar op dit moment zullen ze veel meer weten waarom een aantal dingen niet werken. Heel simpel, als je niet weet waarom het niet werkt, dan kun je wel wat anders maken, maar dan weet je ook niet waarom dat wel werkt,” besloot Kalff.