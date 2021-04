Waarom race-engineer ‘GP’ Lambiase perfect bij Verstappen past: ‘Hij is gedreven en wil winnen’

Hij vormt al sinds mei 2016, na de veelbesproken en snelle overstap van Toro Rosso naar Red Bull, een twee-eenheid met Max Verstappen: race-engineer Gianpiero ‘GP’ Lambiase is een van de stille krachten achter zijn succes. “Gianpiero is heel gedreven, 24 uur per dag bezig met zijn werk.”

De engineer en Nederlandse coureur kunnen met elkaar lezen en schrijven. Lambiase is op technisch gebied Verstappens navelstreng, zijn baken in de hightechwereld van de moderne Formule 1. De relatie is hecht, professioneel en innig, vertel Verstappen zelf aan FORMULE 1 Magazine. “We staan veel met elkaar in contact, de relatie is door de jaren heen gegroeid. We kunnen het heel goed met elkaar vinden en weten ook precies wat we van elkaar willen, welke kant we op willen gaan.”

Verstappen heeft het getroffen met Lambiase, vindt hij. Je hoort hem niet klagen. “GP is heel gepassioneerd, gedreven en wil winnen. Dat vind ik erg belangrijk: je moet niet alleen gedreven zijn om in de Formule 1 te willen zijn, maar het ook leuk vinden om hier te zijn.”

Jos Verstappen beaamt de woorden van zijn zoon . “Gianpiero is heel gedreven, 24 uur per dag bezig met zijn werk. Die mentaliteit moet je ook hebben, anders vraagt Max het wel van je. Hij pusht zijn engineer in die zin wel, zeker als hij op het circuit is. Dan vraagt hij van iedereen zoals hij racet: honderd procent inzet.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 03, lees je een uitgebreid profiel van ‘GP’ Lambiase aan de hand van de woorden van de Verstappens, Christijan Albers en Vitantonio Liuzzi. “Ik ben niet verrast dat hij bij een topteam is terechtgekomen.” FORMULE 1 nr. 03 is nu in de winkel te koop of te bestellen via onderstaande banner.