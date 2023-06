Na een valse start in Imola, haalden de F1-teams enkele weken geleden in Monaco dan maar hun gewenste updates uit de kratten. Hoewel Monaco vanwege zijn unieke karakter en risico op schade niet het ideale circuit is om iets nieuws te testen, is techniekexpert Rob van den Heijkant niet verbaasd dat veel teams er toch voor kozen juist daar met hun nieuwe snufjes te komen.

“Uiteindelijk”, stelt Van den Heijkant, “zoeken de teams downforce. Het zou best zo kunnen zijn dat ze al heel lang met deze auto bezig zijn en dat ze precies weten wat die nieuwe onderdelen aan downforce leveren. En Monaco is wat dat betreft gewoon heel simpel: zoveel mogelijk downforce op die auto gooien en klaar. Het maakt niet uit waar het zit, je gooit het erop.”

Hij vervolgt: “Je loopt in Monaco natuurlijk wel het risico op crashes en extra schade. Wat er ook nog bijkomt is dat teams er eigenlijk op hadden gerekend een week eerder op Imola met die updates te komen (die race werd in verband met regen en overstromingen afgelaste, red.). Dat zat al lang in de planning en in de week tussen Imola en Monaco hebben ze ook weer meer van die nieuwe onderdelen kunnen maken. Dat betekent dat ze sowieso voor Monaco meer onderdelen van het nieuwe pakket op de plank hebben liggen dan van het oude pakket. En als bonus konden ze zo nog wat extra informatie verzamelen.”

Nieuw editie

Wat vertelden de updates ons de afgelopen weken? Hoe moeten we die van bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari beoordelen? Rob vertelt erover in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Met zoals altijd interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! En natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada. In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Lance Stroll, delicate kwestie van een kwart miljard dollar

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)