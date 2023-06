Lando Norris kreeg tijdens de Grand Prix van Canada een tijdstraf van vijf seconden voor onsportief gedrag. Er kwam echter niet duidelijk in beeld wat nou de aanleiding voor deze straf was. Hoe zit het nou precies?

Het hele verhaal begint bij de safety car na de crash van George Russell. Norris rijdt op dat moment nog een eind weg van de daadwerkelijke safety car en moet daarom vooral om zijn delta denken (een bepaalde gemiddelde snelheid totdat hij aansluit bij de safety car). Het team vertelt hem over de radio dat ze beide auto’s naar binnen gaan halen voor een double stacker pitstop. Om te zorgen dat er een beetje speelruimte ontstaat voor het team besluit Norris dus wat langzamer te gaan rijden in aanloop naar de pits.

Dat is het exacte moment waar de McLaren-coureur voor gestraft werd. Op het lange rechte stuk ging Norris maar liefst vijftig kilometer per uur langzamer dan zijn teamgenoot die vlak voor hem reed. Hoewel zo’n delta wel vaker kan en mag fluctueren, was het resultaat volgens de stewards nu vooral dat de auto’s achter hem onnodig vertraagd werden. Aangezien je niet in mag halen op zo’n moment, hadden de andere auto’s geen andere keuze dan het trage tempo van Norris volgen. Volgens de stewards oefende Norris hiermee een oneerlijke invloed uit op de resultaten en de strategie van zijn concurrentie.

Norris is niet onder de indruk

De tijdstraf werd na afloop van de race pas verrekend aangezien Norris geen pitstop meer maakte. Daardoor zakte de Brit uiteindelijk terug van plek negen naar dertien. “Ik snap het niet helemaal”, zei Norris achteraf tegen Sky Sports. “Ik zat drie, vier seconden boven mijn delta. Iedereen doet dat wel eens. Natuurlijk ga je sneller en langzamer, je moet proberen temperatuur in de banden te houden. Het is niet alsof ik tien seconden buiten de delta zat. Als dat het probleem was, dan moet bijna iedereen nu straffen gaan krijgen voor de afgelopen paar jaar.”

