De FIA heeft het F1-team van McLaren opgedragen aanpassingen door te voeren aan de veelbesproken achtervleugel. Volgens andere teams zou de vleugel illegaal zijn omdat deze op bepaalde punten doorbuigt. Hierdoor zou een soort van mini-DRS ontstaan. Ernest Knoors, onder andere techniekexpert van FORMULE 1 Magazine, legt bij Viaplay uit wat er exact niet deugt aan de achtervleugel van het team van Oscar Piastri en Lando Norris.

Lees hier alles over de Grand Prix van Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!