De dreiging van regen en onweersbuien is nog altijd aanwezig, het weer zou tijdens de Grand Prix van Singapore zomaar nog een rol kunnen spelen. In de voorbereiding naar het raceweekend werd al regen verwacht. De kwalificatie bleek – door deze regen – een thriller, maar is de regen op zondag weer aanwezig?

Het zou voor Max Verstappen een kans zijn om zich naar voren te knokken en voor de algemene Formule 1-fan überhaupt een gift: regen. De Grand Prix van Singapore in 2017 gaf door de regen al een enorme hoeveelheid drama. Ook nu lijkt de regen een rol te gaan spelen tijdens deze Grand Prix. Weerplaza verwacht dat het een uurtje voor de start van de race gaat regenen en dat het toppunt van deze regen rond de start zal zijn. Er wordt dan 3.4 millimeter verwacht.

Richting het einde van de race neemt de kans op regen weer af. Eén scenario zou dus een opdrogende baan kunnen zijn, iets wat al vaker voor spektakel heeft gezorgd. Toch blijft het Singapore, in een tropisch klimaat zijn buien vaak snel en hevig, maar deze kunnen ook zo weer van koers veranderen. Samenvattend is regen zeker niet uitgesloten voor de Grand Prix van Singapore.

